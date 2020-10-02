12港人送中︱家屬收「刑事情況通報書」 惟供聯絡警官已失蹤1周

深圳市鹽田區人民檢察院日前批准逮捕12名被送中港人。12港人關注組今日（1日）表示，鹽田公安局向12人家屬發出「刑事情況通報書」，然而通報書所留下的聯絡人，由上周四起至今一直未能聯絡上，質疑該聯絡人封鎖了家屬的電話號碼，又反問對事件不聞不問的港府，「請問家屬如何能相信港府會認真跟進此事？」

深圳市鹽田區人民檢察院於昨日通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪，批准逮捕鄧棨然和喬映瑜，並以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕李宇軒、黃偉然、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、嚴文謙、黃臨福等10人。

關注組今日透過社交網站表示，12人家屬收到的「刑事情況通報書」載有聯絡人，莊姓警官的姓名和電話，然而該聯絡人自上周四（9月24日）上午9時許，與家屬通電後至今，一直未能接觸，懷疑該聯絡人封鎖了所有家屬的電話號碼。

關注組亦指出，港府連日來多番聲稱已有特定渠道與家屬溝通，並有不同部門協助跟進事件，可是官方提供的聯絡方式拒接家屬來電，「家屬連查問被拘留者的近況也被拒諸門外，但港府仍然對此不聞不問，請問家屬如何能相信港府會認真跟進此事？」

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