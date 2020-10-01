武漢肺炎︱國慶酒會限4人一枱 祝酒冇得四圍走

港府防疫失誤導致第三波疫情爆發，雖然隨着疫情緩和，防疫措施陸續放寬，但仍維持4人限聚令及食肆4人同枱的限制。今日在會展舉行的國慶酒會，大會安排場內4人一枱，以符合規定，中聯辦主任駱惠寧、特首林鄭月娥、前特首兼全國政協副主席董建華及梁振英同坐一枱；祝酒儀式舉行時，台下嘉賓亦沒有走到四周乾杯。

政府今早在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，移師至會展舉行國慶酒會。特首林鄭月娥和其他高官身處台下時，本來一直戴上口罩，但在唱國歌儀式前除下。其他出席者包括前特首董建華和梁振英、立法會主席梁君彥等，上台祝酒前亦除下口罩。警隊儀仗隊表演時同樣沒有戴口罩。

林兆波陪林鄭出席升旗禮 目光散渙心不在焉

至於今早在戶外金紫荊廣場舉行的升旗儀式，數十高官及政界人士等同場，觀賞儀式及賓客交談時均戴上口罩，儀仗隊在進行儀式時亦同樣戴上口罩，但亦有出席者曾除下口罩。

疫情下，董建華與終院首席法官馬道立打招呼時以拱手代替握手，但亦有駐港人員毋懼疫情，仍以握手作禮。林鄭丈夫林兆波一如往年，陪同林鄭出席，但貌似心不在焉，在眾人舉頭注目升旗時，林則目光散渙地望向前方。

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