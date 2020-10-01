南丫海難8周年︱便衣警嘲祭品垃圾 譏市民做戲悼亡魂 陰濕伸腳撠記者

南丫海難8周年，「女長毛」雷玉蓮今年繼續於中環4號碼頭旁悼念死難者。悼念集會今年首次受警方阻撓；有便衣警聲稱拜祭用的紙錢是垃圾，又稱雷「做戲」、「消費意外」，並在儀式完成後，向尊重死者而除罩拜祭的雷發告票，稱她違反「口罩令」。其間雷一度情緒激動，反斥警員「冇人性」，「係咪立咗國安法，連南丫海難都唔准拜？」，表明來年會繼續拜祭，希望港人出席悼念。該名便衣警又刻意伸腳，企圖絆倒在場採訪的網媒女記者。幸女記者反應快速，及時跳過「警腿」才未有被絆倒。

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雷玉蓮於中環4號碼頭旁設置祭壇，寫有「海難八周年」、「沉痛哀悼39名海難死者」等，備有鮮花、水果、香燭、39份月餅。集會有約10名市民參與，晚上8時24分，即當年海難發生時間，出席市民一同為海難死者默哀8分鐘，象徵海難8周年。之後市民逐一為死難者上香，雷玉蓮亦焚燒冥鏹及向海撒紙錢。

便衣警嘲紙錢垃圾 雷玉蓮收告票仍心甘命抵

集會期間一度有多名防暴警員到場，其中一名便衣警甫到場即稱紙錢為垃圾，要求雷玉蓮終止悼念及拾回散落周圍的紙錢。雷玉蓮感不滿與警員理論，強調紙錢不是垃圾，警員則一度拉起封鎖線，並聲稱會票控雷。雷回應指不介意收告票，「如果你為咗海難告我，我心甘命抵」，要求完成拜祭。

之後該名便衣警又稱海難是「好傷心嘅意外」，斥雷「消費呢場意外」、「做戲」。雷隨即情緒激動，反問該名便衣警「有冇人性」，表明8年來自掏腰包、不籌分毫舉辦悼念集會，一度落淚。亦有出席集會的市民看不過眼，上前與警員理論。

擾攘一番後，警員撤去封鎖線，退至約10米外，有警員一直以攝錄機拍攝。雷玉蓮則逐漸收拾心情繼續拜祭，亦有市民協助拾回周圍紙錢。雷一度步履不穩、近乎暈倒，要由旁人攙扶，但稍作休息後堅持燒完最後一份祭品。

為表尊重除罩拜祭 料被票控早備2,000元

拜祭完成後，警方隨即向雷玉蓮發出告票，該名便衣警稱雷未有戴上口罩，須罰款2,000元。雷稱，自己是佛教徒，平時外出會戴口罩，但拜祭時為表尊重須除下口罩，今日已帶備2,000元，準備隨時受到票控。她稱警員無理阻撓拜祭，怒斥警方「冇人性」，「係咪立咗國安法，連南丫海難都唔准拜？」她指，未來會堅持每年到場拜祭海難，希望來年有更多人出席悼念集會。

便衣警疑伸腳圖絆倒記者不果 自知理虧無言

警方阻撓雷玉蓮拜祭南丫海難期間，有剛於碼頭落船的市民疑不滿警方做法，高聲批評警員，在場警員隨即發難，截查該名市民。現場記者上前追訪時，該名聲稱拜祭紙錢是垃圾的便衣警，疑伸腳企圖絆倒一名網媒女記者。《蘋果》記者所見，該名便衣警伸出一隻腳幾乎成「一字馬」姿勢，幸女記者反應快速，及時跳過才未有被絆倒。

事後女記者即轉身喝斥該名便衣警，便衣警則疑心虛、自知理虧，不但未有反駁或聲稱女記者襲警，反而着女記者「去啦、影啦」，一反以往警方與傳媒有碰撞時的常態。

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