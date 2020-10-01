投訴醫生政見　22年新高

【本報訊】有香港醫務委員會委員透露，去年及今年首九個月分別接獲約3,200宗投訴，較2018年激增約四倍，創22年新高。大量投訴涉及過去一年的社會事件，不少屬同一格式或重複投訴同一醫生。有委員建議增加一個初步偵訊委員會處理。醫委會初偵會主席鄭志文表示，醫委會正討論解決方案，短期內有結果。

電郵副本抄送中聯辦

根據醫委會年報，2016、17及18年分別接獲628、496及639宗投訴。委員林志釉透露，醫委會2019年接獲的投訴激增至3,286宗，今年首九個月更達3,226宗。

林表示，過去一年多的社會事件引發大量投訴，如投訴醫生於報章及社交媒體發表意見，也有涉及年初醫管局員工罷工事件。林指早前提出成立第三個初偵會，處理輕微及不涉醫療技術的投訴，如病假紙、醫生收費、涉及醫生報章上的言論等。

據悉醫委會近年投訴急增，主要涉及兩類事件，包括去年假子宮頸癌疫苗事件及反修例風波。今年6月蔡堅競逐醫學會會長時，便指最少有60名署名「香港市民」電郵醫委會，投訴他詆毀競逐連任的對手何仲平，投訴副本更抄送至中聯辦等。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，現時醫生專業失德的定義不清晰，有市民誤以為醫生政見與他不一樣，便屬專業失德，利用醫委會平台投訴。她贊同增加初偵會，並全面檢討醫生專業守則及專業失德的定義。