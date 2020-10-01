10.1前大搜捕　三日拘10人

【本報訊】10.1前警方再搜捕抗爭者，短短三日已拘捕10人！五名曾於去年反送中運動「踢保」的青年，昨再被警方拘捕，並控以「非法集結」及「抗拒警務人員」等罪，案件本月提堂。另外，繼日前警方拘捕三人，指涉嫌煽惑他人10.1作縱火及集結等非法行為後，昨再拘捕兩男子，兩人亦涉在網上發佈煽惑他人參與未經批准集結及襲警訊息。

其中5人去年踢保成功

五名再被捕的踢保青年，其中兩男兩女涉於去年8月5日全港七區罷工集會中在天水圍被捕。當日天水圍警署一度被包圍，涉案四男女當晚被捕後踢保獲釋，警方昨再拘捕他們。另一名17歲青年於今年3月22日凌晨在元朗又新街被捕，區內前一晚有毋忘7.21恐襲遊行，他被捕後踢保，昨早再被捕。

此外，兩名男子被警方指涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」及「煽惑他人非法集結」，昨在屯門及黃大仙被捕。警方指二人涉及自去年中起，透過連登、Telegram及facebook等發佈仇警、鼓吹暴力及煽惑他人犯法等訊息，如用刀𠝹頸及用麻包袋襲警、對警員及家屬起底，以及宣傳未經批准集結；包括今日的集結。警方於本周一及周二已另外拘捕三人，指他們同樣在網上發佈訊息，涉嫌煽惑他人縱火、煽惑他人造成公眾妨擾及煽惑他人非法集結。