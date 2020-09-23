國安法3個月︱統計大數據證港人行動口號皆減 憂自身安危怕連累親友

「港版國安法」6月30日深夜正式生效，緊隨而至，是對新例的憂慮以及無法遏止的自我審查，為整個社會蓋上一層白色恐怖陰霾。《蘋果》上周以街頭問卷訪問逾300港人，比較法例生效三個月以來前後市民取態的變化，其中直接行動的參與比例大減六成半以上，大部份抗爭口號使用比率亦跌逾五成，表明新例下不再叫口號的人增1.12倍；五成六人坦承因國安法減少投入社運，主要擔心自身安全及親友受連累。大數據亦指出，社交平台輿論熱度過去數月呈下跌趨勢，惟每當有重大社會事件發生，「敏感詞」使用率會隨之上升，反映港人在《國安法》下並未完全噤聲。

「港版國安法」生效至今三個月，《蘋果》上周於街頭以問卷調查方式，成功訪問323名香港人，了解新例下市民在行動或使用口號兩方面取態的變化。受訪者年齡介乎11至70歲，過半為90後，99.6%人自評政治取態為「黃絲」，當中有26.9%人自認屬於「深黃」組別。

最多人不再參與直接行動 罷工罷課貼連儂牆跌逾7成

問卷發現，「遊行示威」、「罷工／罷課」、「貼連儂牆」及「窗邊叫口號」4項直接行動跌幅最為顯著，分別跌66.8%、72.9%、73.98%及76.43%；非直接行動中以「捐助抗爭基金/團體」下跌最多，較實施前減45.32%。新例下有260人表示仍有光顧黃店，較法例生效前減少30人，跌幅僅為10.34%。

口號使用方面，絕大部份抗爭常見的口號包括「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「香港獨立」等均銳減超過五成，跌幅最高為「香港人反抗」的70.21%。相對溫和的「香港人加油」跌幅最小，較新例實施前僅跌49.19%。多數受訪者在社交平台或公眾地方使用口號頻率亦都下跌，而表明新例下不再叫口號或每星期少於一次的人，則分別增1.12倍及1.07倍；部份自評為「深黃」的受訪者，更由過去會叫所有口號，變成數月來不曾使用任何口號。

結果亦顯示，56.3%受訪者認為「港版國安法」會減少自己對社會運動的參與度，當中34.1%人憂慮人身安全，29.7%人不想家人或親友被連累，亦有18.7%人認為減少投入源於不可能改變現狀而有無力感。

為更客觀反映實況，《蘋果》亦委託本地大數據公司ASIAM，協助翻查最近三個月本地社交平台，不同議題、事件討論情況，發現雖然新聞、討論區帖文及YouTube影片發佈量未有顯著減少，但網上整體輿情熱度卻正呈緩緩下跌趨勢，受眾傾向減少「畀Like」、留言或轉發。ASIAM數據分析及策略總監李鴻彥表示，下跌原因或與《國安法》正式實施後市民減少表態及疫情持續有關係，但亦有可能是港人已出現「新聞疲勞」，「因為始終經歷咗成年，你每一個月嘅21號都係遊行，7月21號、8月21號、9月21號，佢開始冇咁大反應，係有嘅。」

下跌的趨勢亦可見於一些有機會觸犯國安法的「敏感詞」，如「光復香港」、「香港獨立」等出現頻率上。以「光復香港」為例，ASIAM數據顯示，六月不時有網民會使用「光復香港」發文，但自7月3日港府發聲明指「光時」口號或違反「港版國安法」，網民已逐漸減少使用這組詞語。不過李鴻彥指出，這些「敏感詞」的使用量在某些日子會有小規模增長，如「光復香港」於7.13泛民初選翌日、7.30警察首次引用國安法作拘捕等，使用頻率都重現「小高峯」，「未來係會見到一樣嘢，佢有事嘅時候一樣會出嚟嘅啲人，所謂嘅出嚟呢即係一樣會表態，一樣會喺網上面講嘢或者留言。」

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