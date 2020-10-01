【本報訊】香港故事成員李宇軒8月10日與壹傳媒黎智英等涉違反國安法被捕，兩周後與其他11人涉偷渡往台灣被中國海警截獲，生死未明。拔萃男書院畢業的李宇軒，在妹妹眼中是「叻人」，即使接連的壞消息險些打沉她，但想到哥哥為理想努力的樣子，又重新燃起勇氣，更開設facebook 專頁和Twitter賬戶，希望引起更多國際關注，或者行動會令她陷入困境也不退縮，「佢係我屋企人，我唔救佢邊個救佢？」

無懼陷違國安法困境

李宇軒中學畢業於名校拔萃男書院，被捕前是程式編寫員，在反修例運動前未有明顯政治參與，李宇軒妹妹昨接受本報電話訪問，形容哥哥是一個「叻人」，興趣使然下自學編程，更發展為事業，他亦熱愛動漫，是整日對着電腦的「書蟲」（nerd），坦言哥哥無必要參與反送中運動，但卻選擇委身，證明他是無私的人，「如果係功利、自私嘅人，佢就唔需要去理呢啲嘢，佢可以有好嘅生活、好嘅事業，亦都可以置身事外……我覺得係無私嘅付出，可以話係不求回報，好努力咁去追求佢理想中嘅事」。

即使時光重來，李小姐也會鼓勵哥哥繼續為所信的理想努力，她一再強調哥哥所做的，在今年7月1日後根本沒違反國安法，若然以他之前的行為提告，即沒追溯期是「講大話」。

在李宇軒失蹤後幾日，李小姐開設了「Andy is Missing」專頁，以英文寫作，打正旗號呼籲國際關注事件。她說，曾經擔心開設專頁會令自己陷入違反國安法困境，但若然確保家人安全、促內地按法規讓委託律師見被捕人都被視為違反國安法，香港將會走在滑坡，「咁即係全面噤聲，一啲嘢都唔可以講，係唔係變成咁呢」。更大的勇氣來自血濃於水的手足之情，李小姐哽咽說：「我諗係血濃於水，佢係我屋企人，我唔救佢邊個救佢？」

過去幾星期，12港人的家屬和關注組不斷發起行動呼籲社會關注，惟特區政府依然冷待。李小姐認為許多行動看似徒勞無功，都應該繼續堅持，「做咗唔一定有用，但係唔做就一定冇用，就好似反修例運動咁，成日都會有人問遊行有冇用，但係當大家都唔踏出第一步，就唔會有改變」。

■記者陳嘉裕