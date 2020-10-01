遭警暴兄妹抗辯　母促PK勿盲撐

【本報訊】一名12歲少女9月6日在旺角買顏料途中被防暴警飛身撲跌兼膝壓，全城震怒。她與兄長當日同被票控違反限聚令。本報獲悉二人均已呈交抗辯信，堅拒繳交罰款。油尖旺區議會副主席余德寶稱，兩兄妹的家長何太不希望警務處處長鄧炳強繼續包庇下屬，應盡快還小朋友清白：「上司幫下屬係正常，但唔係盲撐！」

本報獲悉9月25日限期前，兩兄妹分別向警方呈交抗辯信，不會繳交9月6日在旺角被票控的罰款。據悉，警方尚未回覆會否撤銷票控。余德寶稱，由於兄妹住同一寓所，加上能夠證明當天是因為購買妹妹上課用的顏料而出現旺角街頭，故協助他們抗辯，暫時一切樂觀。

拒交限聚令罰款

若警方不接受抗辯理由，兩兄妹或需上庭。余德寶指何太寫了一段文字，希望他在前日油尖旺區議會上向警務處處長鄧炳強提出控訴，惜未成事。「何太話，『現在女兒看似安好，但內心創傷不知何時復原。（鄧炳強）上司幫下屬是正常，但不是盲撐！』希望處長做返啲應該做嘅事」。本報曾聯絡何太，她婉拒受訪，希望低調。

警方過去多個月不斷濫發限聚令告票，暫時成功抗辯或警方主動撤控案例寥寥可數。最具代表性的一宗為今年5月10日太古城「和你SING」，防暴警在商場內票控市民吳先生一家三口，及一名陌生途人違反限聚令，但當時限聚令以八人為限。吳之後提交抗辯信，解釋剛巧在場及只有四人收到票控，不能構成違反限聚令，三個多月後警方撤控。

警方稱截至8月31日，警方中央交通違例檢控組共處理3,498張限聚令告票，以8月發出告票最多，有1,746張，佔接近一半。整體而言，只有1,948張告票有繳交罰款，不足六成。警方經審視後共撤回三張定額罰款通知書。