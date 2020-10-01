10.1遊行︱警銅鑼灣亂拘2購物女 圍堵路過翁屈襲警 狂封路玩謝慶中秋市民

今日（1日）是中秋節，亦是中共建國71周年假期。不少市民自發上街，聲援12名慘被送中、未知歸期的青年。警方銅鑼灣多處無故拉起並肆意擴大封鎖線，阻礙不少外出慶中秋市民去路，要他們「打回頭」；例如突然在港鐵站出口舉藍旗，禁止乘客步出，乘客無奈退回站內。有一名路過的長者被警員指形迹可疑，涉嫌襲警，其後被多名警員包圍問話。亦有市民趁假日與女兒及友人到銅鑼灣購物，惟途經百德新街時誤入封鎖線範圍，最終女兒及其朋友被手綁索帶被捕，該市民直斥警方「咁唔係濫捕係啲咩？」

下午約二時，警方於銅鑼灣SOGO門外拉起橙色封鎖線，並向一位長者問話。有情緒激動的女警員指罵該長者，怒指「我見到你頭先鬧我同事」，其後約5、6名警員包圍及搜查該名長者；其後該名長者向《蘋果》指，自己只是路過，但該女警員截停她並指她形迹可疑與涉嫌襲警，將她截停搜查，並對她說「你自己做過咩自己知。」

誤入警橙帶 3人無嗌口號 2人突被捕

張小姐今趁假日與女兒及友人到銅鑼灣誠品書店購物，惟途經百德新街時誤入封鎖線範圍，隨後被檢查身份證，「除埋口罩影大頭相」，警員亦曾要求3人解鎖手機檢查當中資料。最終，38歲的女兒及其朋友被手綁索帶被捕。

張指，同行三人到銅鑼灣是買書、買零食，亦有買《蘋果日報》，更向記者展示一包包「戰利品」，因此對女兒為何被捕毫無頭緒，直斥警方「根本亂咁拉，我哋根本無做任何嘢，又無嗌口號，咁唔係濫捕係啲咩？」張大感無助，大嘆「而家都唔知點好，我又打唔到畀佢，又唔知去邊間警署」。張隨後向警員查詢女兒去向，警員着她回家休息，「幫電話叉下電先，會再通知你」。

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