10.1建政︱ 支聯會中聯辦外請願促「釋放12港人」 李卓人受訪時突被警推入封鎖線發限聚令告票

支聯會聯同26個團體代表約10人，今日在中共建政71周年，以倒行和分組形式，前往中聯辦宣讀「沒有人權，哪有國慶？——停止打壓異見? 還我言論自由」聯署聲明，敦促中共改善人權，落實當年建政的承諾，停止粉飾太平，並要求釋放12名港人。

警方如臨大敵，派出近50多名警員到場監視和拍攝，包括十多名防暴警員，現場亦有至少8部包括水炮車和銳武裝甲車等駐守。

支聯會等人今早11時由西區警署出發，欲遊行至中聯辦；活動未開始，警方已率先開咪指在場人士違反限聚令，要求散去。

其後支聯會主席李卓人與在場警民關係科溝通後，警方稱可讓支聯會以4人一組方式示威，但不能到中聯辦正門，其間多次警告示威人士要保持不超過4人一組的方式聚集，否則會進行票控；手持大粒湯圓到場，喻意希望被捕異見人士早日與家人團圓的「女長毛」雷玉蓮亦一度遭多名警員包圍，警告她不要向中聯辦拋擲湯圓。

防暴警頭盔貼上白色洋紫荊圖案

李卓人最後手持「沒有人權，哪有國慶」橫額，與民主黨前主席劉慧卿、支聯會副主席何俊仁和鄒幸彤，以倒行方式，高喊「沒有法治，沒有人權，哪有國慶」、「釋放12港人」、「沒有國慶，只有國殤」口號，並只獲准在中聯辦停車場外的通道宣讀聲明，不能如平常般到中聯辦正門外示威。

記者現場所見，有防暴警員在頭盔上貼上白色洋紫荊圖案，但底色為藍色的標記，明顯不符特區政府對於區旗顏色的規定。

警向李卓人等5人發聚限令告票

支聯會成員其後將請願信和標語貼在警方設於中聯辦停車場位置的水馬，警方則一度警告指示威人士別將示威物器貼在水馬。而李卓人示威後在場受訪時，突然被警方推入橙色封鎖線，再指他與在場的另外4名人士違反限聚令，並隨即向他發出告票，其間李卓人對警方上前推撞表示不滿，一度激動與警方理論。

與李卓人同樣收到「限聚令」告票的另外4名示威者，包括支聯會常委徐漢光、古思堯及其餘兩名示威人士，其後繼續到中聯辦外示威，徐漢光表明會在法庭抗辯，不會繳交罰款，李卓人則在記者面前即場撕爛告票抗議，續被警方突然打斷訪問。

社民連4名成員包括「長毛」梁國雄、吳文遠、陳皓桓、陳寶瑩在支聯會完成示威後，也以4人一組方式再到中聯辦示威，其間拉起「人月兩團圓，12子回家」的標語，同樣不獲准進入中聯辦正門。《蘋果》記者現場所見，不時有身份不明的中年男、女拍攝示威者容貌，據知部份為反對法輪功的青關會成員。

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