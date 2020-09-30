舊年為我哋帶嚟《願榮光歸香港》嘅DGXMUSIC，噚日下晝4點發佈佢哋嘅新歌《明日》，唔再係進行曲，亦唔係廣東歌，而係用日文演繹一段屬於每一個香港人嘅日常故事。喺MV入面，兩個嘻嘻哈哈嘅中學雞，遇上心事重重嘅大姐姐，透過街頭巷尾留低嘅文字塗鴉，慢慢理解呢一身黑衫背後嘅意義，一齊期待一個更加好嘅明日。

今次呢首歌繼續係DGXMUSIC嘅大腦Thomas作曲，由住咗喺香港十幾年嘅日本人「國際巨星」（化名）填詞，並由日文好標準嘅香港人主唱，唔講嘅話絕對覺得係一首日本流行歌。

受日歡迎政治人物無奈退出

Thomas話，今次呢個製作自6月起喺民間開始醞釀，比起台灣、歐美等嘅地方，日本對香港關注程度好似冇咁高，於是有人建議不如搵DGXMUSIC作返首日文歌，再配上一個能傳達到香港人心聲嘅MV，希望令本來唔太了解香港時局嘅日本人可以從日常嘅角度理解，同時支持香港爭取民主自由；英文版及其他語言版本亦正在製作當中。

成個project用兩個星期時間就眾籌咗15萬，搵咗好多專業嘅朋友參與，但期間經歷唔少困難，好似一位喺日本頗有名氣嘅香港政治人物就被迫退出參演。二人導演團隊5201314（化名）話，呢個MV係希望將香港人過去嘅內在心情表達出嚟，特別係年輕一代人面對未知嘅將來以及高壓管治，世界各地嘅朋友必須連結起嚟，用純潔同堅定嘅意志迎接新世界來臨。讀者有興趣可以去YouTube睇MV，歌曲連結：https://youtu.be/6_N-PaTwB4Q。

李八方