中秋哀歌｜月租千七蚊住廿呎劏房 雷伯不奢求與家人過節 只望兩餐温飽再嚐海鮮

中秋佳節本應溫馨團聚，但在土瓜灣的某處，20餘呎的劏房裏，馬桶、木板、雜物、蟑螂及霉味充斥整個狹小空間。居住環境之差，令63歲的租戶雷伯（化名）一夜之間成為網民熱話，中秋佳節，孤身一人的他，不奢求能與家人一起過節，只盼有兩餐溫飽，最好能吃一頓最愛的海鮮餐過節。

記者 陳紫晴

《蘋果》走訪被喻為「可能是土瓜灣區最細的劏房」，單位中的一塊木板，是雷伯唯一的活動空間兼床位，而另一邊便是馬桶，睡覺前要先「搭橋」將另一塊木板伸延並蓋上馬桶。單位內充滿雜物與蟑螂，頭頂上的石屎天花曾倒塌過，幸好當時雷伯能及時躲開。

雷伯每天凌晨4時起床，搬開馬桶上的雜物才可如廁，劏房內沒有任何沐浴設施，只有一條水喉，平時只能用毛巾抹身代替洗澡，或是到附近的體育館沖身。平日下午會到公園或大廈天台坐坐，「（劏房）實在太焗」，但疫情下無奈已減少出外，寧願留在劏房內，而晚上則會到附近的議辦取飯。雷伯閒時最愛聽鄧麗君的錄音帶，對通勝亦略有研究，隨手拿起一本，告知記者：「是日適宜探朋友」。

88年隨父離鄉來港 生活拮据

雷伯開始娓娓道來他的故事，而一切由牆壁上一幅舊相開始，相中正是他的父親。略懂英語的他笑指，自己是「取經」自行船的父親。在1988年8月，雷伯跟隨父親的步伐，離開家鄉河南來港，做過五星級酒店侍應、工廠及保安，日夜忙於工作，每月賺取約7,000元的微薄薪金。22年前，妻子與他離婚後便帶同孩子搬到慈雲山；而他則孤獨一人過活，1年幾前落戶到土瓜灣，獨居在月租1,700元僅20餘呎的劏房。無依無靠的他，現時只能靠僅餘的積蓄，及每月約5,000元的「救濟金」度日。

疫情下，被雷伯視為「救命稻草」的社署因疫情關閉數月，加上他並沒有銀行戶口，未能即時取得綜援金，生活更為拮据，「3個月前，一個仙都拎唔到」。雖然上月的救濟金已取，但雷伯亦難以預計明日事，「依個月未截數，都唔知拎唔拎到。」

頸背有「大腫瘤」 孤單過節只求溫飽

身形瘦削的雷伯4年前頸背上突然冒出一顆「大腫瘤」，不痛不癢，求醫後仍未能發現原因，自此一直「跟隨」至今，而他的牙齒也只剩下一隻門牙，身體上的毛病亦無從根治。

適逢中秋佳節，雷伯稱已很久沒有見過親人，亦沒慶祝中秋的打算，「孤零零⋯⋯無咩計劃，Sleeping囉。」至於有否想念家人，他沒有回應，僅言「唔使啦⋯⋯佢哋（家人）有工開有錢收，我就無錢收。」只盼能有兩餐溫飽，及吃一頓最愛的海鮮餐。

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