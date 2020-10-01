理大突辦10.1升旗禮「雙重設防」禁傳媒 黑衣學生會成員、編委校內採訪同被拒入

中共建政71周年，理大今年突然破先例，於校内舉辦升旗禮，昨日更「急急腳」禁止所有訪客進入校園。《蘋果》及多間傳媒今早到場嘗試要求入內採訪，卻被校方阻止，指並非在校方邀請的訪客之列。校方在校內升旗禮場地附近，再以黃線封鎖範圍，表明「受邀嘉賓」才能進入。有穿黑衣的學生會成員以個人身份到場，亦未能進入該範圍。

升旗禮於今早10時在李嘉誠樓的平台舉行，校方日前僅邀請學校管理層、教職員及學生會成員出席。《蘋果》與多間傳媒，包括《立場新聞》、《東方日報》等於9時許到場，希望入內採訪，惟校方指此等傳媒均並非在校方邀請之列，不許進內。所有傳媒只能在閘外拍下升旗禮過程。整個典禮過程約10分鐘，理大校董會主席林大輝亦有到場。

訪客登記「QR Code閱讀器」今早停用

原本讓訪客登記入內的「二維碼閱讀器」已於今早起暫停使用，保安指「QR Code（二維碼）12點半前唔用得」。有訪客對二維碼突然被禁毫不知情，大感錯愕，對保安指「吓，無人通知喎」。

校方亦「雙重設防」，在校外阻隔傳媒，校內亦於典禮附近拉起黃線，指「受邀嘉賓」才可進入該範圍。理大編委成員陳同學打算在校內採訪，亦無奈指自己不能進入典禮內，「可能要上啲（大樓）高位影返落去」。有學生會幹事會成員穿上全身黑衣，以個人身份到場，同樣被禁止進入該「核心範圍」。

學生會外務副會長鄭其浩指，校方早於昨日傍晚設黃色封鎖線。穿上全黑服裝的鄭指，今天在黃色封鎖線外保安更非常嚴密，「我行埋少少，已經有好多保安望實，好似驚我哋走埋去掟嘢咁」。他批評，校方重兵嚴禁傳媒及所有訪客入內，令典禮更加「show（表演）味濃」，「仲要個QR Code只係停用到中午12點，已經係好無私顯見私，係又要威，又要戴頭盔」。

200人出席典禮 20多名同學響應穿黑衣

同樣穿上黑衣的學生會會長陳嘉禧在封鎖線外監察典禮進行，他指約有200人出席典禮，當中包括校長滕錦光、多位副校長等。學生會早前呼籲同學穿上黑衣出席典禮，他指有20多位同學響應，「有啲就算唔係着黑衫，但都嚟到場支持我哋」。

理大日前發電郵，指今早將舉辦「簡單而隆重」的升旗儀式，電郵中指明「向我們國家的成就致敬」，並邀請師生出席，又要求出席者穿著洋裝。惟該電郵只發送予管理層、教職員及學生會幹事會，而非全體師生。本報報道升旗禮的消息後，理大隨即禁止所有訪客於今天進入校園。理大過往並未有舉辦過中國國慶升旗禮。

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