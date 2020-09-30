4點鐘調查你，Sir！︱「Endgame」岑子杰：民陣最戇居係明知反對都去申請

去年10月1日，民陣發起遊行遭警方反對，網民發起「六區開花」行動，多區其後爆發衝突。其中中五學生曾志健（健仔）更在荃灣被警員近距離以實彈槍擊中胸口，萬幸保住性命，惟續面對暴動及襲警兩罪。事隔一年，民陣再次申請10.1遊行，主題包括毋忘開槍事件、關注12送中港人等，但連帶上訴，一同仍被駁回。有網民自發同日上街，警方早明言會嚴陣以對，民陣召集人岑子杰指相信香港人會用更聰明的方式去表態，又表示「最戇居係明知你會反對（遊行）我哋都去申請，民陣就係要做呢件事。」

岑子杰接受《蘋果》節目《4點鐘調查你，Sir！》訪問，表示自今年元旦遊行至今10個月，警方多次以防疫為由反對民主派的各類遊行集會申請，質疑「林鄭繼續放軟手腳，疫情一路延續，咁係咪香港人就無得再遊行呢？」他指在上訴委員會中曾提出能派糾察作探熱、分隔人流等防疫措施，惟警方卻堅稱要民陣記錄遊行人士聯絡方法以助追查疫症源頭。岑子杰直斥警方此舉乃「鬼拍後尾枕」，充份表露他們用盡辦法希望收集所有參與遊行人士的資料，並表示「資料點用大家都心中有數啦」。

民陣換屆，岑子杰笑言10.1也是自己的「Endgame」，未來會否繼續入紙申請遊行，需留待下屆秘書處定奪。惟他認為現時香港政府徹底打壓遊行集會，除靠民間智慧以不同方式表態外，亦需不停以合法方法測試當權者底線。而他深信民陣會繼續挑戰。

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