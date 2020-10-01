中學生：恐懼更要發聲

【本報訊】中學生組織香港思流發言人Hins記得去年知道有中學生被槍擊時，覺得震撼又痛心，「完全冇諗過警方會用實彈對付中學生，警員明明手上有其他武器，偏偏就要用實彈？」這一槍，打進青年體內，更深深打入了全港中學生的心坎裏，那天之後，多間學校學生發起校內唱歌、喊口號的活動，亦有人到中槍少年學校去聲援。

「下個可能係自己」

Hins覺得，10月1日是很重要的日子，口號也是「721、831、10月1」順序地喊，所以這一天絕對是舉足輕重的，必須牢牢記着。這一槍讓他們恐懼，他卻覺得更需要發聲，「受傷嘅唔只係健仔，成場運動都有好多中學生遭到唔同程度嘅警暴，都係身體上嘅傷害，問題從來冇解決過，反而係不停加劇。」

過去一年的抗爭運動，中學生是其中一個最大的參與群，他今年中五，認為政府針對年輕人是眾所周知的事，亦因為中學生參與程度高，所以中槍、受傷的風險也相對的高。看着差不多年紀的人中槍，他們同仇敵愾，感受很深，「覺得下一個可能係自己、同學，好深刻好傷心，距離好近。」

打在他身，卻傷了一整代人的心。他質疑武力如此極度不對等，警方難道沒有其他驅散的方法，「或者向天擎槍？唔需要開實彈槍，根本就係意圖謀殺他人。」監警會今年5月發表的報告中指出，過去的12宗開槍事件中，警員無違規及於使用槍械時保持克制，Hins不敢苟同，認為監察和評估報告，是自己人查自己人，「縱容警察冷血嘅行為，係逃避責任！」