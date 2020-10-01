絆跌警　前公僕囚兩月

【本報訊】去年12月21日網民發起「和你Shop」行動，大批警員進駐各大商場戒備。有公務員被指在尖沙嘴海洋中心2樓伸腳絆倒一名急步行走的便衣警，被控襲警罪。裁判官鄭念慈昨批評被告伸腳絆倒警員屬偷襲行為，嚴重程度不亞於明目張膽地襲警，惟天網恢恢，有閉路電視拍下被告犯案過程，強調法庭絕不姑息此等行為，須判阻嚇性刑罰，最終判監兩個月。

被告馮耀暉（28歲）否認一項襲警罪，辯方昨表示被告會就定罪上訴，向法庭申請保釋。鄭官一度指「一萬元（保釋金）遠遠唔夠」，最終批准被告以現金5萬元保釋，惟須交出旅遊證件、每星期向警署報到四次，每晚10時至翌晨7時宵禁。

CCTV拍下犯案過程

鄭官指被告伸腳動作難以察覺，但閉路電視拍下被告犯案過程。雖然被絆倒的警員傷勢不算嚴重，但始終有實際受傷，須請三天病假。鄭官又引述案例指，法庭認為襲擊正在執行職務的警員屬嚴重罪行，重申法庭絕不姑息此等行為，否則前線警員將得不到保障，社會安寧受損，警察士氣大受打擊。鄭官指縱使被告初犯、品格良好，以及只是一時衝動犯案，仍須負上刑責，量刑起點定於監禁兩個月。被告已因本案失去工作，但鄭官認為被告咎由自取，並非減刑因素，加上是經審訊後定罪，沒任何刑期扣減。

案件編號：KCCC2995/19