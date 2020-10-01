受託律師：蛇頭才算組織者

【本報訊】被指「涉嫌組織他人偷越邊境罪」的港人喬映瑜，其家屬委託代理律師盧思位對本報表示，「組織」在法律上需該被告有目的地以各類型行動組織一個偷渡，以營利為目的。盧也指因目前不能見12港人，故掌握案情十分有限。

「幾個人偷渡難說組織」

盧思位月初第一次帶同公證到鹽田看守所，要求會見喬姓當事人，當時警官對他說，當事人涉干犯「涉嫌組織他人偷越邊境罪」。 盧思位認為此罪一般涉以營利為目的、收多少錢、安排偷渡路線、準備偷渡物資等，這些行為類似「蛇頭」，他認為就目前案情來看，於法律而言，如果只是幾個人一起偷渡，僅僅只是主動一點，很難說成是「組織」。

盧思位指目前能做的不多，只能繼續要求會見，他也相信之後也難以會見，只能嘗試要求與被扣押港人通信。

另一名不願具名律師的當事人被指涉偷越邊境罪被批捕，他指一般偷渡刑期為一年以下，未成年或較輕，「一般要接近一年程序才走到法院，所以很多人就判決一年。本案程序會不會加快不好說。他們沒獲得取保（類似保釋），故法院無論如何也不能判決得比已經羈押時間更短」。

至於有報道指鄧棨然負責開船而遭批捕，有內地律師指無法判斷「開船」是否屬「組織」，「但總要給他們安排兩至三個組織者，如讓他們交代誰提議、誰安排船」。