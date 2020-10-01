郭嘉銓稱主動澄清重建互信

【本報訊】警隊自反修例運動以來濫暴濫捕，警民關係跌至冰點，警察公共關係科總警司郭嘉銓（圖）在《警聲》特刊揚言，盡力落實警務處長鄧炳強制訂的四大方向，包括展現警隊專業執法、主動澄清、提高警隊透明度及重建警民互信。有學者認為當局應設立獨立可信的機制監督警隊，才可提高警隊透明度，重建警民互信。

去年11月接任警察公共關係科總警司的郭嘉銓指，上任時正值警民關係最低潮，當時社會很多人誤信謠言，其重點工作是「以真相回應謊言」，透過不同平台澄清不實指控。警察公共關係科又成立直播小隊，「帶領公眾從警察視角去看同一宗事件」。

呂秉權：澄清似砌詞狡辯

不過，浸大新聞系高級講師呂秉權指，警隊由拒展示委任證，以至各種執法態度、武力程度，認為港警已由國際級警隊淪為大灣區警隊。對於警察公共關係科四大方向之一的主動澄清，呂坦言過去一年多的警隊澄清並無說服力，「好似砌詞狡辯，越描越黑」。

呂認為警隊想提高透明度，須設獨立可信機制監督警隊，「並非不斷講自己想講嘅嘢就係提高透明度，否則內地中央電視台宣傳機器不斷講，但佢哋並無講出事實嘅全部，無獨立可信制度，令外界不覺有透明度」。他又稱警方要開誠布公，以謙卑態度執法，指警隊是用公帑，市民才是警隊服務對象，「應該以香港人嘅心態對返香港人。」