蘋果基金｜中秋馬不停蹄 送上月餅祝福

「蘋果日報慈善基金」繼續馬不停蹄，趁著臨近中秋節，把善心人士捐出的月餅轉贈予基金協助的受惠個案，順道跟進他們的最新福利需要，這一向都是基金提供的服務。在坊間，受惠個案在不同場合加上來有很多的稱呼，例如在傳媒界及會計界，普遍稱他們為受惠人、受助人及受益人等；而在社會福利界，普遍稱為服務使用者、服務對象、個案，甚至是會員等。25年來，「蘋果日報慈善基金」一直協助眾多有需要的人，遂在2015年開始，把基金接收回來的受惠個案稱為暖流之友，目的是減少在稱呼上的負面標籤效應，使彼此關係平等化。5年來，「蘋果日報慈善基金」一直與暖流之友建立信任深厚的關係，每逢中秋節，「蘋果日報慈善基金」職員均收集善心人士捐出的月餅，之後「人肉運輸」地拿著沉重的環保袋或揹著背囊，乘搭公共交通工具，以最低的成本把月餅送上門直接轉贈予暖流之友。

送月餅送不停

今年，「蘋果日報慈善基金」職員送月餅送不停，繼續收集善心人士捐出的月餅，之後分數天以螞蟻搬家形式，人手拿著月餅逐一把月餅送上門，送到暖流之友的手上。暖流之友收到月餅時，均感受到節日的溫暖，向基金職員表示多謝之餘，更分享自己的近況，以方便職員跟進其需要。不要以為送月餅只是送上門那麼簡單，其實事前有很多功夫需要籌備的。由於有很多暖流之友是長者的關係，職員需要衡量每位暖流之友身體對月餅的承受程度，而決定送月餅的多寡；職員也需預先查詢暖流之友對送上月餅的口味，以免造成浪費；同時，職員更要策劃每天送月餅的路線，計算那一個路程使用最少的運送時間及最便宜的公共交通工具。再者，職員也需要衡量自己的體能能攜帶多少月餅，以及袋子及背囊能否足夠盛載所需月餅等。

中國人一般較著重過節，而暖流之友普遍是較為缺乏親友及社交的支援，每逢佳節更有機會獨自度過。因此，「蘋果日報慈善基金」職員堅持親身送上月餅祝福及關心，能減少暖流之友的孤獨感，同時增加了節日的關懷，有別於一般的送貨派遞服務。5年來，「蘋果日報慈善基金」一直與暖流之友建立信任深厚的關係。

眾籌幫助人

自1995年成立以來，「蘋果日報慈善基金」一直以「生命因你變得好」的信念幫助社會上的弱勢社群，所收善款一分一毫均全數用於慈善用途。基金一直以刊出眾籌報道形式，協助有醫療、殮葬、家居援助及復康用品需要，或有緊急援助需要的有需要人士，使他們跨過困境。

由2015年開始，「蘋果日報慈善基金」主要在《蘋果動新聞》網站及手機應用程式，以網上形式刊登籌款報道，以呼籲讀者捐款。在2019年開始，讀者更可方便地集中在網站及手機應用程式內的「免費專區」免費瀏覽基金的籌款報道。每位暖流之友均使用化名作為稱呼及使用獨一的捐款編號（即暖流之友編號），以方便讀者進行指定捐款。

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

【聯絡方法】

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

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