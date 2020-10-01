葉建源斥梁振英掀批鬥 周浩鼎曾斥市民濫用JR今撐是公眾權利

全國政協副主席兼前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，昨日入稟高等法院申請司法覆核，要求高院下令教育局局長楊潤雄交代被投訴教師身份和資料。教育界議員葉建源斥梁振英此舉不單是對現屆政府一種攻擊，亦是對教育界的政治批鬥，指教育局黑箱處理涉及藍絲對教育界的投訴，質疑若要是公開是否公平？過去曾批評巿民濫用司法覆核的民建聯立法會議員周浩鼎則稱公眾若覺得政府有行政失當，透過司法覆核作出糾正是「可以有嘅權利」，聲言因為「黑暴」，不少老師「專業失德」，包括在校內外「煽動仇警思想」等，但教育局至今未行使教育條例下取消教師資格的權力，認為教育局應公開投訴成立的教師姓名等資料。

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葉建源於港台節目指，梁振英作為前特首，以司法覆核手段挑戰現屆政府，在政治倫理上非常奇特，過去從未見過，「係對現屆政府嘅一種攻擊，亦係對教育界進行政治批鬥嘅一種做法」。他指過去一年，建制派組織大量針對教師、關於政治的匿名投訴，經教育局「黑箱」處理後，即由政府人員決定投訴是否成立，過程中並無引用教師專業守則，「係由行政當局處理專業問題」，外界從無得知處理程序，亦不設聆訊。

他認為在上述不公平處理投訴的制度下，若教育局仍要將相關教師的個人資料公開，等於對教師「在不公平上再加不公平」，質疑家長若透過803基金今次司法覆核，獲取上述不實資料，「呢個知情權係咪有用？」，形容梁振英此舉實際等同政治批鬥，「令教師不能在教育制度有自由空間」。

對於803基金要求一併公開涉事學校名稱，葉建源認為無非是想威嚇學校，令學校聲譽受損，認為對於學校的老師和學生並不公道，亦有可能影響相關學校的學生日後升學和求職。他指教協正研究是否介入803基金的司法覆核，稱會仔細研究後，盡快作出決定。

港台主持則指教育局發言人回覆查詢時稱，該局對於每宗涉及教師失德或者違法的個案，都會按照教育條例和既定程序，認真和嚴肅處理，並在查明屬實後作出適當懲處，不枉不縱，「由於有指803基金已就其倡議向法庭申請司法覆核，所以教育局現階段不會作出評論」。

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