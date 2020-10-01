緝私殉職　三海關追頒金英勇

【本報訊】特區政府今日向687人授勳，大部份被指是亂派政治酬庸，但當中亦向去年初反海上走私行動中，於大嶼山海面翻船意外中殉職的三名海關關員，以及三年前港鐵縱火案中，英勇協助救人的傷者鄭澤然（43歲），獲頒金英勇勳章，而該宗縱火案中救人的乘客鄧廣坤（35歲）則獲銀英勇勳章，表揚他們的貢獻。

港鐵縱火案 兩市民受勳

2017年2月10日，任西廚的鄭澤然下班乘搭港鐵卻登上「死亡列車」。當晚7時許，一列由金鐘駛往尖沙嘴的荃灣線列車，60歲男子張錦輝潑淋易燃液體縱火自焚，18名乘客受傷，當中四人危殆，縱火兇徒留醫3個月不治。事件中鄭四肢、背臀燒傷，身上植入過千口治療用的鐵釘，留醫半年始出院，之後要穿壓力衣，靠柺杖步行。

另一名於港鐵縱火案中協助救人的乘客鄧廣坤，則獲頒銀英勇勳章。鄧去年於死因庭作供時指，事發時曾協助乘客拍熄火種，並以身上的紙包飲品救助乘客，包括以此弄濕物件掩口鼻，以阻隔濃煙。

至於獲追授金英勇勳章的三名殉職海關關員，包括高級關員吳詠敏（41歲） 、高級關員黎志恒（39歲） 、關員黃焯梆（26歲），三人以最高榮譽舉殯，長眠浩園，當中加入海關22年的吳詠敏更遺下3名子女。今年1月21日晚，海關一艘淺水巡邏艇於赤鱲角對開沙洲海面，追截一艘走私凍肉鐵船時發生碰撞後翻轉，吳詠敏等三人死亡，另兩關員受傷。