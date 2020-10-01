李八方online︱第二支管治隊伍現形 駱惠寧訪劏房戶稱助搵工

點解話特區政府唔係香港人嘅政府，唔係無原因嘅。今日係中秋節兼中共國慶，中聯辦主任駱惠寧除咗朝早去國慶酒會，竟然走咗去家訪，仲話要幫市民「實現就業」。呢啲明明係香港政府要做嘅嘢，香港政府一件不做，畀咗第二支管治隊伍去做，末代港督彭定康嘅預言真係準。

中聯辦出稿話駱惠寧先後去小西灣同深水埗家訪，喺小西灣一站收到74歲嘅吳璧嫻捐出嘅11萬蚊，託佢轉交畀內地去抗疫。而喺深水埗見到失業嘅徐天民，駱惠寧話喺修例風波同疫情打擊下，香港經濟受重創，又話「有就業才有收入」，於是囑咐隨行人員「要幫助徐天民盡快實現就業」。

個問題根本就係駱惠寧做嘅嘢、講嘅嘢，本來就係香港政府份內事，但香港政府唔知有心定無意而無做好，結果就好似畀咗隻好牌駱惠寧上。又要重溫一次彭定康喺佢最後一份施政報告講嘅說話，「我感到憂慮的，不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裏。」

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