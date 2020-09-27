大澳民間自辦花燈會 中秋節800燈籠點亮遊子歸途

中秋佳節月正圓，遠離市區獨居的老人們，兒孫難得歸來，只盼他們能在一頓飯的時間後多停留一會，一解思親之愁。大澳原居民張敏芳（German）與友人蘇日維（Hiyuki）3年前開始和街坊義工，每年八月十五在這條陳舊漁村的街道上舉辦民間花燈會，掛上數百手繪燈籠，照亮入夜原本死寂的大澳，引領遊子歸途，希望美景可留住他們，回家陪伴長輩度過中秋夜。German形容，一個老成的社區如不改變，地方裏第三年的人和事慢慢隨年歲消失，因為深愛自己的家，才會挺身為社區付出。

記者：袁楚雙 攝影：陳海威、梁志永

「好靚啊！依家城市裏面好似冇燈飾啦嘛，特登入嚟感受吓中秋氣氛」，除了行山入來看日落和花燈的蘇小姐，還有June一家四口對吉慶前街的花燈目不轉睛，「冇見過咁多（燈籠）一齊擺，好靚」。68歲的大澳原居民梁寶珍（Diana）介紹今年的蟹形燈籠，她說第一年用魚、第二年用蝦、第三年用蟹，象徵大澳水鄉，她回歸水鄉居住17年，指花燈會燈籠吸引不少人入大澳，令社區更熱鬧，「好多謝咁多人擁抱我哋大澳！依家大澳好幸福，因為有一班年輕人為大澳做嘢，（花燈會）可以搞到咁成功，我為大澳人感謝佢哋，好多謝，真係好開心。」

3年前以燈籠點綴街道參賽獲勝

盼疫情下重拾節日氣氛

本身從事設計的日裔港人Hiyuki，當初因嚮往大澳鄉村生活遷居至此，結識原居民German，二人與另一名現已離隊的朋友創辦民間團體「大澳非茂里」。German以前去台南和會安旅遊見識過燈籠的美妙，3年前以「大澳非茂里」名義參加一個比賽，用萬元小本掛上300個中秋節燈籠點綴街道，結果勝出；去年再接再厲辦花燈會，燈籠數量增至1,000個，掛滿廣場小巷，又辦音樂節，話題一時無兩，吸引市區旅客慕名到訪。來到第三年遇上疫情，他們指最初不打算續辦花燈會：「每日百幾、百幾（宗）上升，邊個敢搞？」。

花燈會要拉電線、紮燈籠，樣樣要錢，經濟不景少了贊助，非茂里本來不想辦花燈會，然而疫下大澳死氣沉沉，老人不外出，商戶拍烏蠅，一片愁雲慘霧，義工們反而更渴望有花燈會，把節日氣氛帶回來。不過German指，錢也不是最大問題，她堅持掛上的燈籠必須是手繪，「我就係想每個燈籠都係獨立，好似人一樣，每個人都有高低長處，唔係話你畫得咁靚，我都唔好意思畫，唔係咁。」

居大澳日裔港人：唔好畀沉靜嘅漁村慢慢褪色

疫下學校停課，無法派燈籠讓學生畫，霎時間何來數以百計的手繪燈籠供應？她轉向長期合作伙伴「花Mi貓」求助，幾經游說，一班與子女困在家中的阿太接過畫燈籠任務，Hiyuki駕車出荃灣把燈籠轉交太太們，她們再分發予港九新界不同街坊繪畫，一呼百應，約一個月內完成逾400個燈籠，趕及9月中集體亮燈。

今年燈籠總數約800個，Hiyuki說往年燈籠以「Z」形排掛，今年因疫情縮減規模，決定聚焦非茂里所在的吉慶前街，反令燈籠前所未有般密集，效果更漂亮，「我哋掛燈籠有個心態，啲燈籠得一個好似好孤單，但串連起好多燈籠，每個都獨一無二，每個人將自己嘅心意擺落燈籠，我覺得先係重要」，他補充，大澳一般入夜後便死寂無人，後來發現連中秋節也「冇乜人返嚟」，現時加了燈籠裝飾，反吸引在外的大澳年輕人和家庭回來，「探吓老人家，有返少少energy（活力），唔好畀個沉靜嘅漁村慢慢褪色。」

German強調，花燈會真正對象是為了吸引大澳人返家，「返嚟團圓，陪父母、老一輩，唔係旅遊導向」，旅客是意外收穫，但也引起一些年長居民的不滿，「有人形容反轉大澳，年紀大嗰班老人家，覺得你無端端多咗啲新思維，引咗啲人嚟，大澳咪唔寧靜囉。」她認為，旅客可以教育，但老成的社區也要有人出來保育，大澳現時有不少長者居住，當他們統統百年歸老，棚屋、大澳歷史無人承傳，最終只會慢慢消失，視這裏為家的人，也會想為老舊的家粉飾、變得宜居，因為重視大澳獨特的文化，所以挺身付出，「自己社區自己救，我哋真係咁愛呢個地方，以大澳為家」。花燈會即日起至10月底每晚約6時半至9時半於吉慶前街一帶亮燈，遊客需注意入村要佩戴口罩及帶走自己的垃圾。

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