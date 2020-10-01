警罵「你老母」沙展睇片稱聞「你有冇」

【青年掟磚案】

【本報訊】19歲青年被指去年10月1日在荃灣示威，從行人天橋上向警察掟磚，被控非法集結罪，昨日受審。辯方播放傳媒片段，直指截查被告的警署警長證供不盡不實，例如被告遭搜查時，有警察責罵「有手套，你老母」，警署警長起初否認，播片聽到此句後仍不同意，只隱約聽到「手套，你有冇」，堅稱聽不到辯方「講嗰個粗俗嘅意思」。

警署警長劉世明供稱，當日被告趙嘉進（19歲）穿白衣，與兩名黑衣人在荃新天地外的天橋上掟磚。劉與同僚上前處理，被告等人退到一群黑衣人身後，警方開始掃蕩時，黑衣人走往法院方向，被告其間轉為跑向荃新天地，在鎖上的商場門前扔下護目鏡、帽、豬嘴和手套，終被拘捕。

辯方指截查被告時，劉或其他警員曾說「有手套，你老母」、「你好寸喎」，並叫被告跪地，而劉曾說「向你指出個豬嘴係你㗎嘛」。劉否認說過或聽到這些語句，亦沒人命令被告跪低。

辯方質疑認錯被告

辯方播放大紀元時報影片，指鏡頭不見白衣示威者，商場門外有被告以外的人穿白衣。片中被告跪地被搜查時，有人說「有手套，你老母」。但劉稱聽不到，重播後說只聽到「有手套」，再播放後說隱約聽到「手套，你有冇」。

辯方又指，劉供稱被告跪下找隨身物品，惟片中不見被告找東西，劉其後解釋：「佢以為我會上手銬鎖佢，所以跪低。」劉看片後，才確認曾向被告指出豬嘴屬於他。

被告否認掟磚，辯方質疑劉認錯人，被告當場已否認豬嘴等物品屬於他，並解釋「我住喺上面，落嚟睇嘢咋」。辯方指片段證明劉證供並非可信可靠，例如他登上天橋後左右張望，並非如他自言盯着白衣人。案件本月27日裁決。

案件編號：WKCC2162/20