3旅社「趁疫打劫」掠736萬遊學費

【本報訊】疫情下遊學團無法成行，部份學校卻被旅行社照樣收取團費，追討無門。教育界立法會議員葉建源接獲24間學校投訴，被旅社拖欠退款，或取消行程後仍須付費，指是「趁疫打劫」。投訴指向「禮薈旅遊」等三間旅社，涉736萬元。

24校受害

葉建源指，向他投訴的24間學校中，17間涉及禮薈旅遊。更有兩間學校反映，禮薈旅遊曾向他們書面承諾退回九成團費，或按合約退回三成團費，惟退款限期已過或即將到期，仍未有下文。葉稱有學校8月底至9月不斷聯絡旅社負責人，其中一間曾邀請負責的經理到校會面，惟對方聲稱正停薪留職，數日後又改稱8月已經離職。葉形容情況「非常離譜」，稱各國因疫情實施出入境限制時，學校有責任取消遊學團以保障師生安全，卻被旅行社指「因私人理由」取消遊學團，藉此充公團費。

受害學校之一，屯門五邑鄒振猷學校校長沈耀光指，學校1月向禮薈旅遊以約20萬元訂金報名4月出發往日本的遊學團，學校2月時有感疫情不穩定，提出將出發日延期至6月。對方要求「按人頭」收取團內33人每位1,000元行政費。其後學校繳交另外約20萬元「尾數」，與旅行社簽訂書面承諾，指若學校5月中或之前提出取消行程，將獲退還一半團費。

沈稱4月中時認為疫情未緩和，故通知旅行社取消行程。沈指聯絡期間對方一直稱「了解緊」，惟至今仍未獲發還款項。直至前日再聯絡旅行社時，對方「實牙實齒話佢哋唔會賠」。沈指保險公司需要旅行社提供的機票、酒店等開支單據，以處理賠償安排，惟禮薈旅遊一直以單據屬「商業秘密」為由拒絕提供。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，旅議會收到三十多宗與遊學團因疫情而取消或延期有關的投訴，如涉嫌違反規例並有足夠證據，便會呈交規條委員會處理。

警方表示，青山警署昨接獲一名學校男職員報案，指該校早前委託本地一間旅行社代辦日本遊學團後疑受騙。案件暫列作「求警協助」。