劉偉聰：國安法如外星文

【本報訊】6.30晚上，有種叫港版國安法的東西將橫空降世，但沒有港人知悉條文。當晚11時，新法例終於刊憲，大律師劉偉聰（圖）的反應是「Alien」，形容是外星人文字地球人看不懂。至今三個月，所懂的，是暴政之必然產物、是警權無限擴大、是要港人自我審查。他正跟進港版國安法下暫時唯一正式檢控的案件，被告唐英傑被指駕駛掛有「光復香港，時代革命」旗的電單車「撞向」警員，罪名是「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」。

警濫用罪名 破壞緘默權

根據警方數字，至今有22男6女涉違反港版國安法而被捕，但本報搜尋過去三個月的報道只找出25名被捕人士，當中最少3人個案是由國安處執法，但暫僅以其他罪名檢控；現正被國安法罪名帶上法庭的被告只有唐英傑一人，他早前爭取保釋申請人身保護令被拒，現被還柙。

唐英傑案件將再提堂，劉偉聰分析高院早前罕有頒下否決保釋的判詞，認為反映法官仍嘗試以《刑事訴訟程序條例》處理國安案件。不過，他同時肯定被捕人士的處境變得更凶險，並以「快必」譚得志一案為例，以國安法之名作拘捕，可令被告人的緘默權被破壞，「所以李桂華（國安處高級警司）咪咁鍾意開國安牌頭」，方便漫無目的地撈取資料。

劉偉聰質疑背後目的道理簡單，就是暴政作風，「暴動罪本身已經好辣，佢以為濫告暴動就可以壓制啲人唔上街。結果依然有人上街，就再辣啲加多條國安法」，令市民做每事前都先考慮「犯唔犯法呢？」令自我審查無處不在，「好似蘋果廣告部咁都有啲字眼唔出得」，或正好說明法律效果不在於「告到你上法庭」，而是將恐懼植根每人心中。