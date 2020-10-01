抗暴之戰︱網民中秋夜發起「和你燈」再照亮獅子山 警疑提早登山部署

去年的反送中行動在和勇不分下，創造多個歷史時刻，和理非團結一起，築起人鏈，亮起燈光，將獅子山頭點亮。今日10.1港殤日兼中秋夜，亦有人發起「和你燈」行動，行往獅子山郊野公園，《蘋果》適時會直播現場情況。未知活動是否引起警方注意，有跑友專頁在facebook指在獅子山疑發現6名警員，未知是否事先為行動部署，《蘋果》已向警方查詢，正等待回覆。

有網民今晚發起「和你燈」行動，由慈雲山獅子亭出發，行往獅子山郊野公園唱歌、照月光，希望再次令獅子山「光照我城」。

另一方面，Facebook專頁「馬拉松 看世界 /Run the World」發帖上載相片，指有跑友在獅子山頂見到3名疑似警員，形容他們「神情呆滯，疑似剛剛通完頂在山上迎月，結果乜都迎唔到」，之後亦疑發現有其他身穿軍裝或迷彩服的警員，前後6名，未知是否為活動有所部署。

去年中秋節，大批市民繼8.23「香港之路」後再次在各區築成人鏈，當中更有人響應號召登上獅子山及太平山，互相照亮山頭。

直播連結

《果燃台》

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