多國為港發聲　終止引渡協議

【本報訊】過去國際社會視香港為經濟城市，但去年起至港版國安法生效後，外國對港焦點更多集中在政治層面，國際關係學者陳家洛（圖）指，北京對港「想要置諸死地」的挑釁，令國際極度擔憂及緊張，但過去數月雖然多國元首接連為港人發聲，港人亦要警惕，「如果我哋放棄自己，咁我哋亦冇理由要求人哋照顧我哋。」

翻查資料，自港版國安法生效後，包括澳洲、芬蘭、加拿大、德國、英國、美國、新西蘭及法國八國，先後宣佈終止與香港的引渡協議；另外，再有八個國家或地區，包括台灣、瑞士、瑞典、荷蘭、意大利、愛沙尼亞、丹麥及日本，曾公開質疑或反對港版國安法。

此外，多個國家或國際組織為香港公開發聲及行動，例如美國的總統、副總統、國務卿及駐港澳領事曾回應港版國安法，國會通過《香港自治法》，又取消給予香港特別待遇，更發出制裁令；英國除首相回應國安法外，也宣佈BNO持有人「5+1」居留權方案；澳洲總理回應及宣佈把港人簽證延長五年。聯合國就由27國發出聯合聲明，歐盟發聲明外亦發表《2019香港年度報告》，同時通過限制向香港出口用於鎮壓及監視的設備。

陳家洛：港人要堅持

陳家洛認為，香港政治環境惡化非一兩年內之事，但外國至去年前對港關注仍在一國兩制框架內，「美、英、歐盟對港嘅報告，無論點都講番維護一國兩制、保障高度自治。」惟當國安法透過人大立法，象徵對港「全面吞併」，國際社會對港擔憂和關注終不再同日而語。他相信，當港人堅持發聲，以互動角色與世界協調，對未來仍不算悲觀，「好多嘢可以做，可以搵到自己嘅角色去發聲。」