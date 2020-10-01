逾四人一桌犯聚　食客不知改例

【本報訊】今日是中秋，不少市民會舉家外出食飲做節。政府昨起收緊食肆社交距離限制，顧客違反每枱限坐四人規定，有可能被罰款2,000元。不少市民對修例毫不知情，批評政府公佈不清晰，易令人誤墮法網。食物及衞生局副局長徐德義表示，政府察覺近日放寬食肆防疫限制後，食客違規情況嚴重，因此需盡快修例填補漏洞。

斥政府公佈不清

政府前日修訂餐飲處所防疫安排，若每枱坐多於四人或未有分隔，以往只是食肆負責人須負法律責任，日後食客亦會被票控罰款2,000元，昨起生效。

昨午市時間，多間銅鑼灣食肆的食客均不知新規定。任職設計業的周小姐認為，防疫措施變得太快，政府應清晰公佈，「唔係真係咁多人每日喺新聞度望到實」，會有誤墮法網風險。文員陳先生指，屋邨食肆最常出現違規情況，「五、六個人（一枱）我都見過」，但政府甚少巡查。

食物及衞生局副局長徐德義昨表示，政府前日修例、昨日即火速生效，是因為近日放寬食肆防疫限制後，違規情況嚴重，有時食肆負責人可能已做足要求，但食客為自已需要而強行違反規定，如自行搬近桌椅及一枱多於四人，因此需盡快填補漏洞。徐稱生效初期會有彈性，市民毋須擔心要「孭晒所有責任」，執法時會視乎實際情況，亦會先勸喻後執法。食環署發言人表示，暫未有新修訂後首日的檢控數字。