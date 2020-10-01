10.1遊行︱群警頭盔裝中國製DJI大疆牌4K超高清action cam 每部耗公帑2,000元

今日有網民號召發起10.1「月夕行動」，警方佈滿重重警力戒備外，更自設團隊進行網上直播，記者亦發現不少現場防暴警員的頭盔上，都加裝了內地品牌大疆DJI OSMO action的運動攝影機（action cam/sport cam），每部現售1,820至2,999元，可拍攝4K超高清影片。警方回覆查詢時指證實，攝影機供前線人員錄影衝突場面，增加搜證量，以助查案，表示不會就私密搜查或受法律專業保密權保護的材料進行錄影。

警方回覆《蘋果》查詢時稱，示威者的暴力程度不斷提升，有需要加強搜證能力，故上月向處理公眾活動的前線警務人員，配備安裝於頭盔頂部的「數碼動態攝錄機」，以便有需要時清楚錄影衝突場景，能有效提升可用於刑事調查及法庭訴訟中的證據的數量及質量。 警方又指，在任何情況下均不會就私密搜查或受法律專業保密權保護的材料進行錄影。

對於過往不時有警方行動片段上載至社交網站私人賬戶公開，警方聲稱備有《標準操作程序》，詳述相關人員的角色及職責、攝錄機的存放、分發、操作、錄影、錄影片段移交等程序，確保人員須遵從，同時保持錄影片段的完整性及證據的連貫性，使相關片段能有效地成為獲法庭接納的證據。

警方又提到，根據《個人資料(私隱)條例》的有關條文，警員可出於合法執行法定職責而使用「數碼動態攝錄機」，前提是其使用對於履行職責是必須或與職責直接有關。

攝影機可拍攝4K超高清影片

最平$1,820有交易

據網上資料，大疆DJI OSMO action約於去年5月推出市面，解像度有1,200萬像素及可拍攝4K超高清影片，可支援256 GB記憶卡。現時市面行貨售價介乎1,820至2,999元不等。

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