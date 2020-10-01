開槍一周年︱民權觀察：12宗開槍案從未交代

當香港警察還是認真履行職務的時代，每一件開槍案件，都會檢討，然後向公眾交代，但警方至今對過去年多的12宗開槍案，均沒有詳細交代過。民權觀察創辦人王浩賢認為，首要檢討的，是警方執勤的編制，「上級有冇錯誤呢？點解會出現少數甚至單獨行事嘅警員喺現場？導致佢哋覺得自己生命有危險而開槍？」第二就是所謂的「最低武力」，身上有各種武器如何決定必須使用最致命的一項。

在荃灣開槍案中，他質疑警方這是否一個「最後手段」，「當時佢手上有橡膠子彈槍，點解唔用，反而要多此一舉拔槍？」他指出，與目標距離幾米內使用橡膠子彈威力已足以致命，絕對能夠制止衝突。「警方於現場就係要將事件降溫，唔能夠單單指控有人搶槍或襲警就開槍。唔可以每次出嚟就聲稱自己合法，冇一個有效嘅監察機制進行調查，就私下作結論。」

通例不公開 違聯合國建議

警務處回覆本報時僅稱，案件已進入司法程序，不作評論。王浩賢指出，警方有責任交代開槍原因，讓公眾釋疑。他亦質疑警方會否於審訊完畢後公開報告，「除非有人死亡召開死因庭，但喺咁大型嘅示威活動開槍竟然可以拒絕交代？係咪權在我手，就係大晒？」公開調查報告並非為了證明警方做得不對，一個有認受性的執法者，必須持透明開放態度，事事嚴格審視，是一個文明社會之根本。

《警察通例》中有關警員使用武力及槍械、作出拘捕的部份，一直未有公開，「呢個做法一直為人詬病，聯合國建議各國政府公開使用槍械指引，唔肯公開絕對不合理」。他覺得掌握公權力的一方，應該防止事態惡化，但在過去的開槍和衝突事件中，只見警方行事進入惡性循環，「面對爭議，唔肯解答、交代，不斷削弱警隊信譽，令市民完全喪失信心。」

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