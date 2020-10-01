【挑釁港人】

【本報訊】林鄭月娥政府借授勳嘉許濫暴，今年獲勳銜和嘉獎人數多達687人，按年發水72%，更創歷史新高，其中警隊成為大贏家，最少94人獲「分封」，按年急增一倍，另有102人因「執行與社會事件相關工作」受嘉獎，打壓社會運動人士合計至少佔名單近三成。前警務處長盧偉聰獲頒金紫荊星章，多名警隊要員如莊定賢、陶輝、曾正科及謝振中等，以至員佐級協會主席林志偉均獲嘉許。民主黨立法會議員許智峯指，林鄭的授勳名單是侮辱和挑釁香港人，批評授勳制度已淪為極權暴政下圍爐取暖的遊戲，純粹政治分贓。

林鄭政府早前以武漢肺炎疫情為由押後授勳程序，今終在憲報刊登授勳名單；獲得勳銜和嘉獎人數多達687人，創歷來最高，較去年的399人大增72%。據過往紀錄，每年獲授勳嘉獎人數約200至300多人不等，僅2009年一度增至444人。

過往僅數十人獲頒授的「行政長官公共服務獎狀」，成為反送中運動中政府和紀律部隊人員「分封」途徑，獲頒人數增至253人，當中102人因「執行與社會事件相關工作」被指表現出色，涉及警務處、消防處、入境處、懲教署人員。

警隊是今年勳銜大贏家，多達94名現職和退休警務處人員獲「分封」，較去年的47人增加一倍。其中在反送中運動期間退休的盧偉聰獲頒授金紫荊星章，當局形容盧「一直忠心服務政府和社會，表現卓越」。

散仔會主席林志偉有份

獲頒授紀律部隊及廉政公署卓越獎章的14人中，警隊亦佔最多，有四人，包括警務處助理處長袁旭健和張靜、高級助理處長蔡展鵬，以及助理處長黎德禮。獲頒授紀律部隊及廉政公署榮譽獎章有47人，現職和退休警務人員佔21人，包括國安處高級警司李桂華、香港警察隊員佐級協會主席、警署警長林志偉等。

獲授「行政長官公共服務獎狀」的現職和退休警務人員亦佔56人，當中不乏警隊高層，包括前機動部隊校長、現任水警總區指揮官莊定賢，被本報揭發涉違規入住牌照屋和出租民宿的西九龍總區指揮官陶輝，以及東九龍總區指揮官呂錦豪、助理處長（行動）周一鳴。

反送中運動期間多次現身記者會的警務人員亦獲嘉獎，包括經常主持記者會的警察公共關係科前總警司、現葵青區指揮官謝振中，曾指不明白「點解拉人要即攞委任證」的高級警司（行動科）汪威遜、經常身察藍背心向記者喊話的警司高振邦、聲稱向清真寺射藍色水是保護清真寺的巴基斯坦裔網絡安全及科技罪案調查科警司（網絡情報組）莫俊傑等，以至接替江永祥出任警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）的梁仲文，同獲頒發「行政長官公共服務獎狀」。惟江永祥未獲嘉獎。

民主黨立法會議員許智峯對授勳名單感憤怒，「個名單根本係繼續侮辱同挑釁香港人」。他指反送中運動警暴場面仍歷歷在目，成千上萬市民被警方拘捕，「仲話佢幾英勇，點對付暴徒。我哋市民被打頭、甩牙、眼都冇埋，警察受嘅傷又算啲咩？」他形容授勳制度已淪為極權暴政下圍爐取暖的遊戲，純粹政治分贓，在市民心目中的認受性也跌至近乎零，質疑獲授勳人士實際上對社會有何貢獻。