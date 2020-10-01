【本報訊】「The city is dying」，由今年7月1日港區國安法生效至今，三個月來香港的核心價值不斷消散，按統計決定撤離香港或終止香港業務的企業，遍佈金融、科網及傳媒等行業，昨輪到美國投資諮詢公司萬里富傳出正式關閉香港分部的消息。美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平分析指，國安法使香港的法制變質，香港趨同內地，外資走人是情理之中，何況「防火牆」的作用漸失，要主攻做內地市場，還不如直入大陸以降低成本，香港租金以至打工仔的人工，恐降至與內地水平看齊，形容香港將以「10倍速度」赤化。

當權者自詡香港是國際金融中心，卻搞出個國安法，惹起外資金融機構用腳投反對票。德國最大銀行德意志銀行在國安法實行的半個月後，便宣佈8月份起，亞太區首席執行官的辦公室將由香港易位至新加坡。屬於日資的網絡金融公司思佰益（SBI）更直接表明，鑑於香港實行國安法，認為這削弱香港作為金融中心的吸引力，考慮最快在明年3月撤出香港，受影響的人員近100名，是首間表明因國安法撤資的日企。

美資萬里富關香港分部

直接參與港股的機構亦放棄陣地，全球第二大基金、屬美資的領航投資Vanguard，8月底宣佈退出香港ETF市場，會消減本港人手，相關ETF當時市值涉資約33.54億元，又指會轉到上海設亞洲總部。之後到加拿大的BMO環球資產管理，計劃剝離香港ETF業務。最新爆出撤資的是萬里富，據悉恐懼來源又是國安法，其香港分部已在昨日正式關閉。

在金融業以外，涉政治敏感行業的機構也有所部署。英國廣播公司報道指，《紐約時報》眼見國安法產生很多不確定性，7月中決定要把數碼編採部門轉移至南韓，受影響的香港人員涉三分之一。德國智庫弗里德里希瑙曼自由基金會關閉香港辦事處，避免員工因國安法承受風險。

國安法扭曲了香港原有生態，曾國平預期，不論有心做大內地市場與否，香港都不再是許多外資心儀的亞洲區總部或分支地點。對於重視法制保護的外國人員，自會着眼於國安法無所不包，「講乜先中係唔知，佢（政權）乜都得，任何人同投資者唔會想喺香港住，會驚。」若是為了賺人民幣，曾相信這類外資在新常態下會寧在內地設總部，「喺同一個國家入邊，香港無論人工同租都貴過內地好多，就係因為法制（保護）有溢價。」商廈租金料會在下一階段受波及，長遠則削弱香港打工仔的叫價能力。仲量聯行最新報告顯示，中環甲廈在8月份的租金按月跌1.7%，空置率達2005年12月來的高位。

縱然在民間層面，形形色色的數據反映港人鋪定後路的準備。香港打工仔今年首季多了因「永久離港」，而提早取走強積金，期內宗數按年激增一成至7,600宗左右，金額更按年飆32%至12.95億元。文化風俗較接近港人的台灣，從香港移居過去的人數在今年首八個月達5,653人，按年升逾八成。