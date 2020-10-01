利君雅獲逾5萬人撐 聯署斥「文革打壓異己之風死灰復燃」

港台記者利君雅遭港府以延長試用期打壓。撐公共廣播運動發起聯署聲援利君雅，短短3日已有逾5萬人參與，運動發起人羅沃啟指，政府支持者四出投訴，「似乎正令文革打壓異己之風死灰復燃」，他呼籲市民參與聯署，「向打壓新聞自由的港府說不」。

港府藉延長利君雅試用期120日，並重啟針對她的投訴的調查來打壓。撐公共廣播聯盟運動於上月28日發起「我們都是利君雅 我們反對港府政治逼害記者」聯署，指出「政府的支持者四出投訴不同意見人士，企圖令文革打壓異己之風死灰復燃」，而港台更首當其衝，包括港台英文節目《脈搏》記者質詢世衞組織高級顧問被指不當、《頭條新聞》遭投訴至被抽起、《左右紅藍綠》更在被投訴後腰斬。

聯署內容強調，「市民投訴警方的個案就如泥牛入海，政府的支持者投訴港台，卻能夠令港台重啟已完結的調查，明顯是有勢力在配合港府打壓傳媒、打懕新聞自由」，表明這種投訴內容必須及早叫停，否則「連記者提問亦要按官方容許的範圍行事，港人還有何新聞自由可言！」

聯署發起至今已有5.5萬人參與，羅沃啟呼籲更多市民參與，以示港人對新聞自由和專業記者的支持。

聯署行動連結：http://change.org/WeAreAllNabela

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