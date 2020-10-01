12港人送中●專訪｜李宇軒妹：時光重來也會鼓勵哥哥為理想努力

8月10日警方展開大搜捕，以涉嫌違反《國安法》名義拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭，還有香港故事成員、名校男拔舊生李宇軒。被捕後兩周，李宇軒與其他11人涉偷渡往台灣時被中國海警截獲，如今杳無音訊。一次又一次的壞消息，險些將李宇軒胞妹打沉，但想到哥哥的堅強，及他為理想努力的樣子，李妹妹重新燃起勇氣，開設「Andy is Missing」Facebook專頁和Twitter賬戶，希望引起更多國際關注，昐望在囚的12港人能夠平安回港。

記者 陳嘉裕

一直未有現身的李宇軒妹妹接受《蘋果》電話訪問，談及哥哥兩次被捕的情況，她說心情忐忑，最初看新聞指12人在內地被拘留時，一心以為有人與哥哥同名同姓「撞名」，豈料看到新聞圖片，還有收到香港警方送來由內地當局發出的拘留通知書，才知道哥哥出事。

外間對李宇軒認識不多，港警眼中30歲的李宇軒是勾結外國勢力、危害國家安全及洗黑錢的重犯，左派抹黑他為棄保潛逃的「12瞞逃」，惟李小姐眼中的哥哥只是一個會編程、熱愛動漫以及整日對着電腦的書蟲（nerd）。

李宇軒中學畢業於名校拔萃男書院，被捕前是程式編寫員，在反修例運動前未有明顯的政治參與，李小姐透露家人政治冷感，從來不知哥哥「行得咁前」，最近才知道他曾經邀請專家來港觀察香港的區議會選舉情況。

「如果係功利、自私嘅人，佢就唔需要去理呢啲嘢（參與抗爭運動），佢可以有好嘅生活、好嘅事業，亦都可以置身事外」

訪問中，李小姐常常形容哥哥是「叻人」，興趣使然下自學編程，更發展為事業，她坦言哥哥無必要參與反送中運動，卻選擇委身，證明他無私：「如果係功利、自私嘅人，佢就唔需要去理呢啲嘢，佢可以有好嘅生活、好嘅事業，亦都可以置身事外⋯⋯我覺得係無私嘅付出，可以話係不求回報，又好努力咁去追求佢理想中嘅事」。

她強調為哥哥感到驕傲，即使時光重來，也會鼓勵哥哥繼續為所信的理想努力，一再強調哥哥所做的事在今年7月1日前根本沒有違反《國安法》，若然以他之前的行為提告，即意味《國安法》沒有追溯期是「講大話」。

「我唔敢去諗佢捱唔捱得住，如果捱唔住係唔係即係死咗？咁我仲努力嚟仲咩？」

李宇軒和其他11名港青被中國拘留接近40日，李小姐曾經一刻相信會在15日的拘留期後再與哥哥相見，不過希望很快已被打碎，換來的只是一個又一個的壞消息：家屬委託的律師無法與被捕人會面、即使有鹽田看守所要求的公證書仍被拒見、突然說由「官派律師」代表12名被捕人，還有特區政府拒絕援助。她不敢想像哥哥的情況：「我唔敢去諗佢捱唔捱得住，如果捱唔住係唔係即係死咗？咁我仲努力嚟仲咩？每一次都會跌落失望嘅漩渦，所以我盡量唔諗」。

哥哥失蹤後幾日，李小姐開設了「Andy is Missing」的Facebook專頁，以英文寫作，打正旗號呼籲國際關注事件。她說，曾經擔心開設專頁會令自己陷入違反《國安法》的困境，但若然確保家人安全、促內地按法規讓家人委託的律師會見被捕人都被視為違反《國安法》，香港將會走在滑坡，「咁即係全面噤聲，一啲嘢都唔可以講，係唔係變成咁呢」。

更大的勇氣來自血濃於水的手足之情，李小姐哽咽說：「我諗係血濃於水，佢係我屋企人，我唔救佢邊個救佢呢？」

「我而家就會諗，如果當日我哋可以傾多兩句，知多啲佢嘅想法，咁就好。」

社會的關注亦鼓勵李小姐繼續「營救」行動，Facebook專頁暫時有逾8千個讚好，也有不少人留言鼓勵，她會細閱每一個留言，「好窩心，我會覺得自己唔係對住面牆講嘢，有人畀反應即係有人關注件事，我相信越多人嘅關注佢哋就越安全」。

過去幾星期，12港人的家屬和關注組都不斷發起行動，由召開記者會呼籲社會關注、市民填寫心意卡寄到鹽田看守所，到中秋前夕遊行至中聯辦要求代為送上中秋月餅，惟特區政府依然冷待。李小姐認為，很多行動看似徒勞無功，但應該繼續堅持：「做咗唔一定有用，但係唔做就一定冇用，就好似反修例運動咁，成日都會有人問遊行有冇用？但係當大家都唔踏出第一步，就唔會有改變」。

12名港青歸港無期，李小姐遺憾長大後與哥哥各有生活，未有多交流意見，「我而家就會諗，如果當日我哋可以傾多兩句，知多啲佢嘅想法，咁就好。不過而家已經唔知見唔見得返，或者下次再見，好可能已經要好耐之後」，妹妹卑微的心願，不知何日才能達成。

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