美國總統大選昨日剛完成首場辯論，市場總結形勢只有兩個字：混亂。綜合投資界分析共和黨特朗普或民主黨拜登當選，對股債金市的影響，大致認為若特朗普連任，會繼續在科技層面對華發炮，細價科技股將持續受壓；拜登上場則會推動更多與新能源、電動車相關政策，有利相關股份。投資者對債市及金市亦需要重新部署，做到攻守兼備應對波動市況。

【股市】

科技股今年表現搶鏡，惟同時處於中美之爭風眼，令投資者又愛又恨。瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置主管蘇安純（Adrian Zuercher）向本報指，若特朗普成功連任，日後或對中國採取更嚴厲態度，「兩國於技術領域的分歧或會加深，導致中國政策支持重新聚焦於關鍵技術及供應鏈轉移上，有利科技行業龍頭」。

然而若民主黨及拜登執掌參眾兩院，瑞銀認為較有利亞洲股市，新加坡及印度市場尤其受惠。此情景下，雖然美國將增加企業稅且加大監管力度，但政府支出同樣增加，故有利亞洲區出口型經濟體。板塊偏好上，料美國更重視國內基建，加上於貿易方面的敵對態度減輕，將有利亞洲IT行業；5G相關企業及電動汽車技術供應鏈亦有望受惠。

專家料港股波動至明年初

從兩人政策分野看，市場亦有推算其他大選受惠板塊。由於特朗普仍主張對銀行業減少監管，及維持大量國防開支，料銀行股、國防相關股份有望受惠其連任。拜登除重視新能源及電動車行業，基建計劃亦可能是其上任後優先處理事項，料有利相關板塊。

本港科技股走勢與美股敏感度較高，故是次大選結果對港股影響力更勝從前。高盛上月發表中國市場策略報告，料拜登當選利好中資科網及科技股，當中六隻港股可跑贏，分別為阿里健康、平安好醫生、中生製藥、藥明生物、華虹半導體及騰訊，因它們遭打壓機會減少。特朗普勝算較高時，可跑贏的港股僅三隻，即招行、中信股份及海螺創業，因美國對華制裁或持續，需靠內需谷經濟。

花旗投資策略及組合管理部主管黃柏寧認為，美國大選只是第一關，當選人日後在貿易、科技的對華政策才是左右港股關鍵；加上仍有與疫情相關、經濟復蘇等因素影響，料港股現時至今年底，甚至明年初將處波動格局，在23800至27000點水平徘徊。星展香港高級投資策略師李振豪亦指，兩位候選人的選舉工程及言論難免令市場波動，料港股波幅介乎23000至25000點，「投資者要預期大選前，與中國科技股的話題將斷斷續續出現；由於幾隻科技股於恒指權重較高，將抵銷內地正面政策支持，令大市膠着、以大幅波動為主」。

換馬可考慮內需 內險板塊

傳統上，大市波動將在大選過後降低。惟瑞士百達資產管理提醒，今次情況或與過往不同，受疫情、政局以至更多的缺席或郵寄選票出現影響，總統選舉日前後的初步結果有機會被推翻。俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）期貨已呈「上升趨勢」，反映投資者要為大選後一段「長時間不確定性作準備」。

黃柏寧建議投資者適當減持估值太高新經濟股，「若傳統12月表現波動，可能會有更大壓力」，並可考慮換馬至有捕捉新經濟發展條件的傳統周期性股票，包括內需、內險及通訊服務等；以通訊服務板塊為例，應留意公司投資於5G的資金有多大，「唔好貪夠平，反而要展現新經濟價值」。

對於保守投資者，李振豪稱可留意與疫苗相關投資主題，「始終不論邊個贏出，追逐疫苗誕生是首要任務」；進取型中線部署可趁回調時吸納美國有領先地位的科企，因它們仍有一定優勢。因應中國力推內循環，料將有政策利好的內需股，亦是一大投資主題。