15人涉暴動　官：不知檢控基礎

【理大圍城案】

【本報訊】去年11月警方圍堵理工大學，大批市民為聲援校內抗爭者，在油麻地一帶與警方爆發衝突，事後213人被控暴動。其中包括前學民思潮發言人黃子悅在內的15名被告，昨首度在區域法院提訊。首席法官高勁修直言，控方案情大篇幅提及事發前兩日發生何事，但針對被告的指控卻只得一句，「淨係話佢哋參與暴動」，不清楚「檢控基礎係乜嘢」，要求控方於下次聆訊前釐清。

昨共有54名被告分三案提訊，控方稱已準備好答辯，惟被告要求押後答辯待申請法援，獲法庭批准。

首案牽涉黃子悅與14名被告，控罪指他們於去年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。法官高勁修主動提及，控方案情主要講述去年11月17日及18日發生的事件，「就呢15個被告實際做咗乜嘢，似乎得一句有關，淨係話佢哋參與暴動」。法官並指，案中證據包括12小時的錄影片段，但沒註明有關片段是針對個別被告還是描述整件事件的經過，問控方究竟針對每名被告的檢控基礎是甚麼，到底是環境證供的推論、抑或是有實際證據指控個別被告。

促控方下次聆訊前釐清

法官建議控方及早釐清檢控基礎，尤其整件事件涉及213名被告；若遲遲未決，辯方實難以參與討論，要求控方於下次聆訊前，向辯方交代檢控基礎、相關片段針對哪位被告，及對被告分拆或合併審訊有何建議。黃一案押後至下月20日，另外兩案則分別押後至12月4及11日。

案件編號：DCCC736、751、755/20