澳門酒店黃金周入住率料僅20%

【本報訊】酒店業期待疫情消退後露曙光，惟參考鄰近的澳門同業，即使已恢復自由行，但今輪長假期的訂房表現亦不熱鬧，房價平均2,000元有找，過往一房難求的光景不復再。

目前，入境澳門的遊客持核酸檢測陰性證明及「澳門健康碼」便可免卻隔離，比本港僅擬讓居內地港人可免檢疫下回港探親，寬鬆得多。惟即使澳門搶在十．一黃金周前夕解禁內地人的自由行，當地旅遊業仍未見大起色。

房價平均2,000元有找

本報揀選澳門六大博彩企業旗下16間主要酒店，統計它們截至昨日下午的數據，10月1日至7日黃金周期間，僅得銀娛（027）悅榕莊在個別日子客滿，大部份酒店仍有空房，即使是平價客房亦未能爆滿，以10月5日為例，收費介乎931元至5,435元，普遍大約2,000元有成交，與以往又貴又難租的情況差天共地。

澳門酒店協會副理事長Rutger Verschuren表示，當地酒店房租較往年同期劈價最少50%，但銷情仍不理想。業界原預期整體入住率有三、四成，但這個周末入住率只有10%至15%，或要待中秋節後，即下周一才會有更多旅客赴澳門。目前，當地旅行社及訂房中介收到不少查詢，但旅客仍未落實訂房，故難以估計黃金周中後期的表現，擔心入住率低至約20%。

實德環球（487）副主席馬浩文表示，基於防疫考慮，內地會有限度批出前往澳門的自由行簽注，加上沒有其他地區遊客，若預計訂房率有以往一半已很理想。