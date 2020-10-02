將軍澳隧道轉車站首日「拍烏蠅」 截至傍晚6時僅千人用 轉乘優惠限同巴士公司

將軍澳隧道往將軍澳方向的巴士轉乘站今早（2日）啟用，共有25條巴士線途經，乘客可轉車往日出康城、尚德、坑口及寶琳等地。九巴及新巴城巴亦開設新路線，以配合轉車站啟用。運輸署回覆指，截至今天晚上6時，署方錄得在將軍澳隧道巴士轉乘站上車人數約650人，下車則有630人，車站運作大致良好。

惟由於各巴士公司提供的轉乘優惠，只限乘坐同公司的巴士才可享有。西貢區議員黎煒棠今早到場視察，坦言轉車站人流較少，「見過都係得2至3個人排隊等車」，認為或與轉乘站目前主要只有康城居民受惠有關。

轉車站設洗手間及座位

新轉車站今早清晨起啟用，25條巴士線將會途經該站，當有9條屬九巴路線，分別為98、98D、98S、296A、296C、296D、296P、29及690線。而新巴城巴則有16條，包括694、796C、796E、796P、796S、796X、797、798、798A、798B，當中亦有通宵及機場路線，包括N796、N29、NA29、A29、E22A及E22S。

轉車站共有6個候車位置，其中九巴佔3個，以P1、P2、P3等標示月台位置。新巴城巴則是3至5號月台，亦貼出不同告示，指導乘客依目的地挑選合適巴士。轉車站設有洗手間及座位，亦有顯示屏讓乘客查看心儀巴士的到站時間。

轉乘優惠只限同巴士公司

690設站但無轉乘優惠

西貢區議員黎煒棠今早10時到場視察，坦言轉車站的使用人次不多，「我見過都係得2至3個人排隊」。他認為，將軍澳本身交通網絡都比較完善，現時轉乘站主要受惠的多為康城、寶琳或坑口居民，「我今朝試搭咗一條新路線，見到有居民喺Megabox度等車，都係話搭返日出康城」，因此受惠人數相對少。

黎續指，由於現時巴士公司未有提供跨公司轉乘優惠，亦會令乘客減低使用轉車站意欲，「即係你搭第一程，就已經要諗定下一程係搭邊架車」。

另外，將軍澳居民一向比較依賴港鐵，而九巴的熱門隧巴線、來往中環及將軍澳的690又沒有轉乘優惠，「過海嘅話，港鐵吸引力太大，690係唯一一條（九巴）出港島嘅巴士線，所以呢條線喺跨公司轉乘上，應該用嚟做pilot scheme（試驗計劃）」，將來會繼續向巴士公司及運輸署爭取增加這類優惠。

現有的轉乘優惠方面，九巴及新/城巴均有提供優惠，惟只限乘坐同公司的巴士，因此九巴乘客只能轉乘九巴或龍運巴士，而新巴乘客則只能轉乘新巴或城巴，才可享有優惠。

九巴開98號「康城專線」

來回將軍澳工業邨、牛頭角

九巴方面，除690線外，由市區到將軍澳的乘客，於轉車站轉乘九巴路線，第二程可享最高5.1元轉乘折扣。以由尖東到將軍澳尚德為例，乘客可先乘搭98D到將軍澳隧道巴士轉車站，其後轉乘296A到尚德，可獲免費轉乘，即總車資僅9.9元。

新巴城巴方面，如乘客由東涌到調景嶺，可先乘搭N29到轉車站，再轉乘N796到調景嶺，同樣可有免費轉乘，總車資只有24元。

專營巴士公司亦有開設新路線。九巴開設98號「康城專線」，由將軍澳工業邨巴士總站開出，途經康城、百勝角、清水灣半島、觀塘，牛頭角站為總站。服務時間由早上6時至晚上12時，車資為7.2元；新巴亦增設797號線，由康城至九龍灣商貿區，途經清水灣半島、觀塘等，服務時間與98號一樣，車資為7.9元。

不過，本報早前報道，轉車站延遲兩個月才啟用。工程由2017年動工，運輸署曾於今年7月時向區議會指，轉車站將於8月初啟用，惟最終需10月才能登場。區議會上月多番向運輸署追問原因，署方仍未有交代，直至啟用前兩星期，才指因電力裝置問題而要延遲啟用。

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