疫情速遞︱港昨增10患者 城大非本地宿生初步確診（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨日（1日）新增10宗武漢肺炎確診，唯一一宗的本地感染，為3月由泰國回港的26歲本港居民，感染源頭不明。她發病前，與朋友入住尖沙嘴多家酒店，包括利園賓館；朋友近期返泰後，她亦打算離港，惟經檢測後確診。她在病毒潛伏期間，曾入住觀塘帝盛和悅品海景酒店，又到尖沙嘴海港城等地購物和用膳。至於初步確診則少於10宗，包括一名伊利沙伯醫院男護士。由於他接觸過的病人都無染疫，相信是院外感染，但在病毒潛伏期間，曾與6名同事共膳，6人要隔離檢疫14日。

無源頭確診、由泰國回港的女子早於3月抵港，其間曾於不同酒店居住。由8月起至9月26日頭痛發病前，患者入住位於尖沙嘴的利園賓館，並9月27日起入住觀塘帝盛酒店，翌日（28日）再轉至觀塘悦品海景酒店居住。因同行朋友已陸續離港，該名女子打算再取樣本，以便早日返回泰國，故於9月28日到私家診所採樣，其後證實確診。

內科病房男護士中招 無接觸患者 疑社區感染

另外，一名於伊利沙伯醫院內科病房的男護士初步確診。該名男護士9月28日起咳嗽，30日開始發燒，並在伊利沙伯醫院急症室求診，其後證實初步確診，最後上班日期為9月30日。初步確診的男護士與家人同住於荔枝角道，有家人開始有不適，男護士於潛伏期間亦曾到朋友家中與幾位友人共膳。該名男護士的ct value高於20，意指病毒量低。根據院方初步調查，沒有證據顯示該員工於院內染病。醫院已為該病房的所有病人及職員安排病毒測試，至今29名職員及44名病人的測試結果均呈陰性。

回港非本地城大宿生初步確診

城大公佈，一名從海外返港的非本地宿生亦初步確診。據了解，該宿生返港後，已在校外完成14日隔離檢疫，並無不適，但其後到某公司實習時，被要求再做檢測，發現初步確診。城大會消毒受影響的校園和宿舍範圍，並安排受影響的宿生檢測。

醫管局公佈，目前公立醫院已啟用639間負壓病房，合共1,155張負壓病床，現時共有118名確診病人分別於16間公立醫院留醫，其中10人情況危殆，8人情況嚴重，其餘100人情況穩定，至今共有4,837名確診或疑似病人康復出院。

本港疫情

●確診（截至10月1日 16:40）

5,097宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,837宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

118名確診者仍留醫，10人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4641、4706、4833、4937、4990號）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4101、4433、4746、4788、4969號）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月1日10:50）

疫情最新情況：大陸新增11宗確診病例，均為境外輸入個案；累計85,414宗確診個案，4,634宗死亡個案。台灣則新增1宗境外輸入確診個案，累計確診515宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月1日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,380萬，全球死亡人數逾101萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾722萬宗，死亡人數突破20.6萬人。印度確診人數突破622萬，位居全球第二，逾9.7萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過481萬，死亡人數超過14.3萬。俄羅斯確診人數超過117萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

西班牙政府周三宣佈，除了必要的行程，馬德里居民將被禁止離城，而外人亦不准進入。西班牙衞生部長說，馬德里的健康就是西班牙的健康。根據新限制，居民可跨越市界往上班、上學、求診和購物，但閒暇活動只可在城內進行。他表示封城令將於數天內生效。

捷克周三宣佈下周一起進入緊急狀態，實施一系列防疫措施，包括限制人群聚集，禁止舉行音樂會或歌劇。人口1070萬的捷克目前確診超過4.3萬宗，本月死亡人數增加50%，增幅在歐洲僅次於西班牙。政府表示緊急狀態應會維持30天。

雖然專家警告印度有超越美國成為全球疫情最嚴重國家之勢，但新德里政府仍決定在關閉多月後，重新開放學校、戲院和游泳池。印度一些邦上周已容許14至17歲學生復課，而新措施則授權邦及地方政府可彈性決定所有學校在10月15日後逐步復課。不過政府表示仍鼓勵網上和遙距學習，並表示不能強迫學生回校上課。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,227,779 (206,859)

印度 6,225,763 (97,497)

巴⻄ 4,810,935 (143,952 )

俄羅斯 1,170,799 (20,630)

哥倫比亞 829,679 (25,998)

秘魯 811,768 (32,396)

⻄班牙 769,188 (31,791)

阿根廷 751,001 (16,937)

墨⻄哥 738,163 (77,163)

南非 674,339 (16,734)

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