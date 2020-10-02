限聚令︱街場終解封市民四出做運動 體育教練：重開街場可幫教練「止血」

免費戶外隊際運動場地今日（10月2日）重新開放，不少市民急不及待一早到球場組隊打波。由於參與人數上限可按運動項目而定，足球場最多可以有22人同場比賽，香港體育教練工會籌委劉嘉豪今日在電台節目表示，早上曾到數個室外場所觀察，每個場地有30至40人輪候等打波，認為重開街場對教練有大幫助，相信可以「止血」。

今日重開設施包括免費戶外隊際運動球場如足球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場及板球場等，但政府規定，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，而所有設施的觀眾席亦繼續暫停開放。

等候多時，街場終於解封，多區的球場都見到不少市民踢波及打籃球，絕大部份人做運動時都除下口罩，有市民表示，已經數個月沒有踢足球，缺乏運動下體能變差，希望疫情盡快結束，運動場地可繼續開放。

有教練為生計已轉行

香港體育教練工會籌委劉嘉豪在港台節目表示，早上曾到數個室外場所觀察，每個場均有30至40人等候，他說，之前室內體育埸所重開，但教練反映較難預約場地，重開室外場地後，相信對教練有很大幫助。他說，在訓練期間，教練會容許球員選擇是否戴口罩，並會先安排球員集中訓練個人技術例如拍球、射球，避免鬥波，減低感染機會。他又說，學校以安全為上，目前仍未恢復隊際運動的訓練班，相信要等待社交距離措施取消才可恢復，業界前景仍不明朗，有教練為生計已轉行，未知日後會否重投教練行業。

除了重開室外球場，宗教活動今日起亦有條件恢復，用作崇拜的地點，包括教堂及清真寺等處所今日已重開，但活動人數不可多於處所容納人數一半，至於黃大仙祠則押後至周日（10月4日）早上7時30分才重新開放。

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