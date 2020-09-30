特區政府噚日喺灣仔金紫荊廣場同會展搞中共建政71年升旗同酒會，今年特首林鄭月娥老公林兆波，一如往年陪太太出席。佢出席呢類官方場合，總會成為「焦點」，今年佢就俾網民發現佢似乎好似心事重重咁。

駐港人員四圍握手

話說噚日朝早喺金紫荊廣場舉行升旗儀式，林鄭老公林兆波同往年一樣，陪同777出席睇升旗。林兆波同舊年一樣，着搶眼嘅白襪，記者一睇就睇到，但佢今年睇落好似心不在焉，當眾人舉頭注目升旗，佢就唔知點解雙眼望向前方，唔知諗緊乜咁。之後酒會要守限聚令四人一枱，777要同老董、689等人坐，林兆波就獲安排同梁君彥等坐一枱，鏡頭見佢同其他人冇交流，睇到都感覺佢好唔自在。

講開防疫限聚，噚日舉行升旗時，在場數十高官同政界人士、賓客同儀仗隊都戴晒口罩，前特首董建華同終院首席法官馬道立打招呼，都係用拱手代替握手。

但唔知係咪覺得香港疫情只係小兒科，有在場駐港人員無懼疫情，仍然四圍握手，亦有其他人除口罩傾偈。到酒會時段，777同班官一去到唱國歌就除口罩，之後777上台發表激動到變聲嘅多謝祖國致辭，都係冇戴罩，到之後老董、689等上台祝酒，直情全部人除罩。話晒香港疫情未過，成班高官咁樣示範出席人多聚會除口罩，係咪有做壞榜樣之嫌？

李八方