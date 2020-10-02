寫信讚母兼父職「有您就有愛」

【本報訊】姚媽媽嚮往香港良好教育來港分娩，卻不料丈夫病故，母子一度露宿公園，至近年找到補習教師工作，有屋住又有穩定收入，兒子更在今年父親節中寫下《寫給父親的信》，文中以母親為主角， 用細膩文筆頌親恩。「您是我的母親，同時也是我的父親，自從我呱呱墜地的那一天起，您就擔付（負）着父親和母親的雙重責任，含辛茹苦將我養育成人，為我撐起整片天地，給我愛的港灣！有您的地方，就是家；有您的地方，就有愛，辛苦您了！」

瞓公園打三份工養家

2010年3月丈夫離世後，姚媽媽持單程證來港獨力照顧三歲的阿為，夫家親戚避而不見，其內地會計資格不獲香港承認，曾整整一個月在公園露宿，身兼酒店雜工、洗碗及補習三份工賺錢。

她指兒子記憶力強，「朱自清篇《背影》睇咗一次，佢一字不漏默出嚟。」由細到大，阿為中文水平極佳，屢獲老師點名讚賞，文筆流暢的他更在今年父親節寫下《寫給父親的信》，抬頭寫上「敬愛的母親大人」，文中他形容媽媽像「陀螺一樣，每天轉過不停，您真的太辛苦了，謝謝您！」感恩媽媽拼命工作賺錢養家，明言「兒子心疼您，兒子內心愧疚啊！您既是父親，也是母親！」

滿以為走出人生困境，前日阿為卻輕生，剩下姚媽媽一人，她悲嘆「𠵱家（獎狀）都無用，攞出嚟緬懷吓」，手執愛兒成績單的她幽幽拭淚，只餘追憶兒子。