武漢肺炎︱陳肇始自稱社會多人期待健康碼 謂正與粵澳重啟討論

本港疫情漸趨緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）發表網誌，指本港疫情已明顯由7月底的高峰回落，惟近日確診個案中仍有零星本地個案，顯示社區仍存在隱形傳播鏈。陳肇始又表示，明白社會上不少人期望盡快推出香港健康碼，以恢復正常跨境活動，而政府現時正與粵澳兩地政府重啟討論。

稱公營檢測量每日逾7,000個，

另外，陳肇始稱政府打算採購足夠供應最少全港兩倍人口的疫苗劑量，確保預先採購協議購入的候選疫苗，即使未必每種均能成功推出市面，政府仍有足夠疫苗供應；而當局將籌備為優先群組及市民注射疫苗的準備工作。陳肇始稱，政府本月內將分階段推出不同流感疫苗接種計劃，以應付冬季流感高峰期與下一波疫情一同來臨。

陳肇始網誌提到，香港由今年1月起總計已進行超過340萬個武漢肺炎檢測，而現時公營檢測的檢測能力已提升到每日超過7,000個，她指香港檢測量高於澳洲、英國、紐西蘭、南韓及日本等地區，顯示香港以檢測作抗疫工具有一定成果；衞生署會繼續進行疫情監測，包括個案偵測和追蹤。

租用整幢酒店供密切接觸者入住

另外，在檢疫設施方面，陳稱竹篙灣第二期700個單位已落成，而第三及第四期共2,000個單位將於今年年底落成。政府亦會重新使用鯉魚門度假村作檢疫中心，及租用整幢酒店供密切接觸者入住，預計即使交還駿洋邨，本港於今年年底前亦會有超過4,000個單位作檢疫用途。

另外，政府已協助醫管局設立社區治療設施，包括在亞博設置提供900個床位的社區治療設施，而在中央支援下，亞博將進一步擴展成社區治療設施，陳肇始指期望在幾個星期内額外配置約1,000張病床。

除了上述措施，陳肇始表示政府正鄰近亞博約三公頃的土地上，興建一間樓高兩層的臨時醫院，提供可容納超過800張病床的負氣壓病房，預計可於約4個月內完成。

推街市買餸非接觸式付款方式

早前街市群組爆發，政府多次關閉街市進行大清洗，陳肇始稱在防疫抗疫基金下，會向公眾街市租戶提供每檔5,000元的資助，鼓勵街市檔主採用非接觸式付款方法，減低現金找續的病毒傳播風險，資助可用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用和其他收費。

隨著限聚令放寬，昨日（1日）食環署與警方聯合巡查中西區酒吧等餐飲處所，行動期間，食環署共巡查蘭桂坊17間餐飲業務處所包括酒吧，其後向7個處所的負責人提出檢控，原主要關為乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內客人未有在飲食以外時間佩戴口罩。

陳肇始最後在網誌表示，留意到市民增加了外出和社交活動，相約飲茶或飯聚，亦有不少市民特地到本地酒店享受「staycation」，又提到早前有市民租酒店房間舉行派對等；而適逢10.1及中秋節的長假期，陳指明白市民，強調尤其是年輕人，可能出現「抗疫疲勞」，她呼籲市民在恢復社交及經濟活動之餘繼續保持警覺。

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