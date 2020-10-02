【本報訊】深圳市鹽田區人民檢察院前晚公佈，起訴12名涉嫌偷渡往台灣被扣押港人，並拒絕取保候審，但他們家屬及委託內地律師，至今仍未能與12人見面。行政會議成員、港區人大代表葉國謙指，家屬現階段不能探望，要判刑後才能見面，有內媒更指，12人或再被扣押數月至半年才提堂。有家屬委託律師指文章靠嚇，認為案情不複雜，至多羈押兩個月就應該開庭。

12港人家屬一直要求港府協助安排授委託內地律師與親人見面，但卻遭內地官方打壓，聲稱12人已接受官派律師，令家屬至今仍無法接觸到被捕者。行政會議成員、港區人大代表葉國謙昨表示，據他了解，內地已正式起訴12名港人，家屬現階段不可能探望，要在12人被判刑或被判無罪釋放後才可見面，現時只有12人聘用的律師才可與他們接觸，又指按他理解，即使公安機關有提供律師名單，12港人仍有權自己揀選律師。

朱凱廸轟葉國謙包庇看守所

內媒觀察者網引用內地《刑訴法》分析案情，指若案情複雜，可延期一個月，甚至被押半年才開庭。其中一名受家屬委託的內地律師對本報表示，這篇文章用來嚇人成份居多，他判斷12港人案羈押期最多兩個月，因這次分明是一宗懷疑偷渡案，很難以案情複雜延長羈押期，如當局硬要把案件說成犯罪涉及面廣，取證困難的重大案件而延期，雖理論上可能，但認為不會這樣發生，因這樣無理地無限期羈押只會讓國際更關注，招來指摘，又重申深圳鹽田公安不能就12港人在港行為另作出調查或控告。

協助家屬的立會前議員朱凱廸指，內地刑事制度的確是案件審判後，家屬才可與犯人見面，但內地制度是寫明律師可以探視，「佢冇寫家屬可以探視咁解」，也無禁止開審前安排家人見疑犯，作為12港人家屬，提出現時和家人見面十分合理，認為即使不能安排見面，「有一個直接嘅通話聯繫其實係一個好合理要求」。朱凱廸批評葉國謙指12港人有權自己揀選律師言論，是變相包庇看守所、深圳公安，葉說法等同認為12人真的願選擇官派律師，可以排除家屬委託律師，令家屬無法了解親人情況，這是非常不合理。

支聯會「倒行」往西環促放人

另外，支聯會聯同26個團體代表約10人，在中共建政71周年，以倒行和分組形式，前往中聯辦抗議，敦促中共改善人權，並要求釋放12名港人。李卓人示威後受訪時，突被警方推入橙色封鎖線，再指他與在場另外四人士違反限聚令，並隨即向他發出告票，其間李卓人對警方上前推撞表示不滿，一度激動與警方理論。