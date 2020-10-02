公立醫院再次爆出醫療事故！一直受心臟病困擾的朱伯，去年8月因胸口痛到醫院求診，其後確診三條心臟血管栓塞需進行開胸搭橋手術救治，惟術後兩星期健康惡化。其後醫生發現一條40cm長金屬導管遺留體內，再動手術取出後兩日，朱伯不幸去世。今年九月初是朱伯去世滿一年，家屬不滿院方一直未交代金屬導管遺留體內原因，質疑遺留事件與父親死亡有關，聲言要為亡父討回公道。過去三年公立醫院發生46宗遺留個案，有心臟科醫生批評遺留金屬導管「重複發生好多次」，希望醫管局檢討不要再發生。

記者：黎敬中 麥超億

朱伯的遺照仍放在家中大廳，前面放着孫兒津津親手繪畫、送給在天國爺爺的心意卡，一家人至今傷痛未忘。去年8月3日，當時64歲的朱伯因胸口不適到聯合醫院求醫，檢查發現有三條心臟血管栓塞，其中兩條栓塞特別嚴重，朱伯其後同意進行開胸心臟搭橋手術。10日後，手術在伊利沙伯醫院進行，由聯合醫院醫生操刀。朱伯本身患有心臟病，2010年曾接受通波仔手術，生前任職廢物轉運站主管，原計劃手術後退休弄孫為樂，享兒女福，「佢淨係同我哋講出院想飲忌廉溝鮮奶，佢臨入手術室話𠵱家ready好晒，準備推我入去做手術，醫生話六、七個鐘頭，你哋自己睇時間，出嚟先講啦。」由不適到入院接受手術、到幸死亡，只是一個月內的事，家人至今無法接受。

醫院搭橋留導管 取出後兩日亡

手術後初期，家人憶述當時他有胃口，與家人有講有笑，其後轉回聯合醫院便情況轉差，家人稱他當時曾稱胸口痛及腳痹。至8月27日更出現肺炎與爆肺需使用呼吸機，意識開始模糊。長子Ricky稱，不明白父親為何病情惡化，院方一直無解釋。三日後，院方再替朱伯照X光及電腦掃描後，竟發現有一條40cm長、由大髀至心臟的金屬導管遺留體內，其子稱當日到醫院探望父親時，醫生未有主動告知，直至他再三追問才說出，認為有所隱瞞。「我好詫異，40cm其實好長，你唔可能話畀我聽有咁樣嘅一個mistake，醫生佢唔會同我企喺度解釋，佢淨係支吾以對咁樣應酬咗我。」其子紅着眼地說。

由於事態嚴重，聯合醫院安排朱伯翌日轉到伊利沙伯醫院，再於9月1日進行移除金屬導管手術，這是朱伯在短短半個多月內第二次進行大型手術，最後成功取出金屬導管，但手術後朱伯情況持續惡化，已經昏迷不醒，需插喉協助呼吸，一直無法說話，留醫深切治療部。

至9月3日清晨7時17分，朱伯去世，終年64歲，家人指事隔一年，仍然傷心，最難過及不甘心是朱伯接受第二次手術後一直昏迷，未能向家人留下片字隻言便離世，成為永遠的遺憾。朱伯過身後，家人向聯合醫院及伊利沙伯醫院索取有關父親的醫療報告，追查為何父親體內留下40cm長金屬導管卻無人知，以及了解遺留事件是否與死亡有關。據家人提供的聯合醫院醫療報告，該院未能交代金屬導管何時及為何植入朱伯體內，至於伊院的四頁醫療報告中卻提到金屬導管被遺留，是與靜脈導管有關，但沒有任何解釋。報告又披露，朱伯在8月31日即第二次手術前已經昏迷及出現敗血症及多重器官衰竭。

聯院：已向家屬解釋及致歉

聯合醫院昨晚回覆指關注事件，已提醒醫護人員進行相關手術正確程序，並需根據指引小心核對所有程序。發言人指，醫護人員得悉事件後即時向病人家屬解釋及致歉，曾聯絡家屬會面不果。醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報個案，成立根本原因分析委員會詳細調查事件，並於去年10月提交報告。

發言人指病人朱先生於去年8月3日因急性心肌梗塞出現心臟衰竭及肺水腫，情況危殆，10日後進行血管繞道手術，但病人於8月30日出現氣胸，X光檢查在下腔靜脈發現一條導絲，其後移除，但病人於9月3日離世。