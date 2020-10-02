10.1遊行︱警濫捕智障人士兼拒社工全程陪伴 致對方情緒激動欲撞頭自殘

警方昨日於全港多區最少拘捕86人，當中共有74人被指涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結，惟警方濫捕市民成性，有患輕度智障人士及其年邁照顧者昨晚於銅鑼灣用膳後被捕。雖然有社工獲准陪伴該名患輕度智障人士進行視像錄口供，但其餘程序則未有讓社工全程陪伴，以致其情緒激動，一度打算撞頭傷害自己。社工質疑警方欠缺經驗處理精神上無行為能力人士，「如仍有那麼多程序要處理，是否應該讓社工全程陪伴？甚至不應胡亂拘捕他們呢？」

香港社會工作者總工會「陣地連線社工」於其Facebook專頁發文，指於昨晚8時45分收到通知，一名有長期病患的輕度智障人士「彥仔」及其年邁且有腰患的照顧者「姨婆」，昨晚在銅鑼灣用膳後被捕。據悉負責事件的社工為「陣地社工」陳虹秀，陳虹秀引述稱，姨婆有告訴防暴警員和姨甥只是與朋友在附近吃晚飯，亦有告知彥仔是有長期病患的智障人士，但最終兩人仍然被捕，被押往北角警署。

陳虹秀於文中表示，大約晚上10時30分左右，當姨婆和彥仔已經歷漫長的程序後，社工終獲警方讓其進入警署，由於作為監護人的姨婆同時被捕，故彥仔需與姨婆分開，但陳可陪伴彥仔與大律師以視像錄口供，「彥仔要聆聽他不太明白的權利，幸好他仍能表達自己『唔回答』，令視像錄口供的程序可以於半小時內完成」。

不知何時可離開 身體變僵硬

文中透露，到了晚上11時53時，彥仔已因面對不知何時可以離開的狀況開始感到不安，打指模時整個人已十分僵硬，彥仔也因沒法清洗乾淨手上用作打指模的油漬而感到不舒服。直到凌晨1點，陳虹秀被警方要求在外等待當值官決定姨婆和彥仔是否可獲保釋，但早前警方曾承諾會讓姨婆在其餘程序陪伴彥仔。

20分鐘後，陳虹秀突然被警方召見進警署，因彥仔在房間內情緒激動，不斷想襲擊身邊的人，也想破壞身邊的東西，亦想撞頭傷害自己，「那一刻，我唯有叫一眾警察退後，親身協助激動的彥仔冷靜，避免他受到傷害。那一刻姨婆不在附近，警察說彥仔襲擊姨婆，所以要將姨婆和彥仔分開。我於彥仔稍為冷靜後，要求警察帶姨婆返來，讓我可了解彥仔的狀況是否需要入院」。

警錯叫為女孩 令情緒爆發

待見到姨婆後，姨婆透露因警方叫錯彥仔為女孩，使其情緒激動。彥仔本來每晚都需要服藥和打針，以避免情緒激動和暈眩，但被捕時已過了平時打針的時間很久。陳指，原本警方要求姨婆和彥仔更換衣服以作證據，之後又說不需要，早已令彥仔十分擔心自己是否不能回家，再加上被誤認為女孩，最終令其情緒爆發。

最後兩人被要求繳交每人1000元保釋金，惟姨婆無法繳交，即使最後改為每人500元，但對他們仍是難以負擔的金額，「那一刻內心感到難過，拿出$1,000代姨婆支付，可是也令姨婆再次感到不好意思」。最後於凌晨1時50分，彥仔及姨婆終可離開警署，「但彥仔的情緒仍然激動，不斷想衝出馬路，大家要合力讓他上車。如果只有姨婆一人，又如何讓力大無窮的彥仔回家呢？在車上不斷聽到姨婆說抱歉，但這是她和彥仔的錯嗎？」

張超雄：國際標準嚟講係唔人道

陳虹秀於文中質疑警方欠缺經驗處理精神上無行為能力人士，如仍有很多程序要處理，應該要讓社工全程陪伴，亦質疑警方不應胡亂拘捕他們。工黨立法會議員張超雄昨晚亦有到北角警署外等待，他指從表達及外形都能識辨到被捕者為有特殊需要人士，「姨婆亦都係一個白髮蒼蒼嘅長者，睇唔到有咩理由要去拉佢哋，係咪喺封鎖線入面就要拉？」張超雄批評此為不正常執法。

張超雄又批評，警方無理長時間扣押事主是不必要，而且警方亦知道彥仔需要打針和服藥，最終因長時間扣押而令其未能按時打針服藥，以致情緒失控，「咁樣係唔適當，以國際標準嚟講係唔人道」。他指合適做法應是讓被捕者於扣押期間，容許照顧者及合適成人無間斷陪伴在旁，「如果知道佢係有醫療需要，其實應該係立即送去醫院，依家咁嘅做法係唔啱」。

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