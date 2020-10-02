上堂玩手機遭記缺點　14歲資優生墮斃

【本報訊】一名IQ高達132、自小學被評定為資優生的14歲中三男生，曾在校內及公開賽屢屢獲獎，然而近年疑沉迷手機遊戲令成績一落千丈。男生雖曾自省撰文懺悔，決心戒掉玩手機；惟至前日又犯禁在課堂上玩手機，遭老師沒收手機及記缺點，更不准帶手機回校三個月。男生疑想不開，前日放學返回蘇屋邨寓所，在天台躍下身亡，相依為命的單親母哭訴學校的懲罰通告有如「催命符」，又悲嘆錯失拯救愛兒機會：「呢個天注定」。

墮樓身亡的14歲男生姓姚，叫「阿為」，與母親同住蘇屋邨金松樓。姚媽媽原籍湖南，早年曾有一段婚姻誕下一女，1997年離婚後在內地結識第二任丈夫，2004年再婚，兩年後誕下阿為。惟好景不常，姚媽媽的第二任丈夫10年前病逝，自此要獨力養大阿為。

沉迷手遊成績倒退

姚媽媽稱，阿為小六時被老師以為患過動症，但經評估證實是資優兒童，IQ高達132，升中獲派至九龍塘區一間Band1學校就讀，成績名列前茅，中文和數學科最優異，曾在數學遊戲公開賽奪得中一級組金獎和一枝獨秀獎。

阿為中二時獲派精英班，其後疑沉迷《王者榮耀》等手機遊戲致成績倒退，數學科成績由90分大跌至50分，部份科目由全級第一大倒退。姚媽媽稱兒子一度無法接受現實，曾透露輕生念頭，但當時她安撫「讀唔到大學就讀文憑，最多阿媽養你。」

開學前曾承諾戒玩

阿為被母親感動，8月31日開學前撰寫《我在戒除遊戲之中找到意義》一文反省，承認由小五起每日用手機超過十小時，不眠不休，強調會戒掉玩手機遊戲，讓學習及生活重回正軌。

姚媽媽稱，開學後確實未再見阿為機不離手，「好乖、好生性」，上網課也很認真，原以為事過境遷。惟至前日上午10時半，她收到學校老師來電，指阿為上化學課被發現偷偷玩手機，由校方沒收手機三日，並即時發通告記缺點及三個月內不能帶手機回校，想不到竟成愛兒催命符。

因擔心阿為，姚媽媽數度致電社工冀可開解兒子，惟社工未有接聽。至下午放學後兒子仍未回家，她曾於2時59分向兒子同學發訊息詢問，對方稱2時半與阿為在麥當勞用餐後已分道揚鑣，其後阿為於3時許由寓所金松樓的天台墮下身亡。警方翻查CCTV，發現阿為下午3點正走上天台後又折返按火警鐘，她懷疑愛兒當時猶豫不決，但保安亦未即時處理，至3時45分才致電姚媽媽稱於天台發現阿為書包，事件已無可挽回。

她認為老師沒收兒子手機一事沒有做錯；又回想起數日前阿為曾問她可否像兒時替他沖涼和同睡，她當時以「大個仔」為由拒絕，事後才發現可能是尋死先兆，哭嘆「呢個天注定」。她與前夫所生的25歲女兒得悉阿為噩耗，日內會來港見最後一面及陪伴母親。