【本報訊】那位國際知名的「 lamentable quisling figure」早上說要無畏無懼，以堅定信心，依法履行維護國家安全的職責。到了下午，數以千計警察在銅鑼灣堵路，任意驅趕、截查、拘捕市民。入夜後，警方更封鎖獅子山，賞月也是罪。玻璃之城，榮光不得歸香港，月光不得照獅山。

記者：潘柏林 羅繼盛

有網民發起「和你燈」活動，呼籲港人中秋節登上獅子山「光照我城」。警方嚴陣以待，眾多警員早上起已在山上戒備，亦在獅子亭入口截查登山客及記者。中秋黃昏，登山人士陸續經慈雲山獅子亭附近山路入口登上山頂。在獅子亭附近的山路入口，有多間傳媒記者到場採訪，數名戒備的警員即上前要求出示記者證，並搜查記者隨身物件，記錄資料後放行。

「光時」旗隨風飄揚

入夜後，逾十名警員在獅子亭附近山路戒備，並截查行山客，要求搜查背包，有警員警告登山市民，獅子山頂已有過百人，若堅持登山須登記個人資料。

在山頂，日間有最少八位警員駐守在獅子頭，並帶備帳幕和背囊。他們不時透過對講機向上級報告山頂情況，有警員表示現場較難清晰看見，要求增派警員上山增援。至晚上約7時，八名警員撤離山頂。

警員離開後，逾百人聚集於山頂，有登山客以笛子吹奏《願榮光歸香港》，現場山客和應，更高呼「光復香港，時代革命」、「賀佢老母」等口號；亦有人攜同燈籠拍照，並用電筒於「獅頭」和「獅尾」互相輝映。其後更有人在山上豎立一支黑底白字、印有「光復香港 時代革命」的旗幟。

警：山上疑有非法集結

晚上約9時，警方突在慈雲山登山口拉起封鎖線，離開的市民須登記個人資料，部份行經沙田坳道回家的市民亦遭截查，更須展示住戶證。一名竹園北邨居民因為沒有住戶證，與警員理論，警員指稱山上有人疑涉及非法集結，指令他繞路回家，居民大嘆居住在此40多年，從未遇過這種情況。接近10時，再有兩批東九龍衝鋒隊的防暴警員到場支援，並有多批防暴警察到獅子亭一帶佈防，作雙重截查。

被警方截查後放行的楊小姐稱，昨晚原計劃登獅子山賞月，但卻走錯路上了飛鵝山，折返期間在沙田坳道遭警方截查。警員截查時聲稱「上面有非法集結」，但實際上飛鵝山「鬼影都冇」，完全不明白截查原因。

警方昨全日以大陸公安處理六四死難家屬掃墓的手法嚴限市民登山，網民稱中秋清晨已有六名警員在山頂駐守，拍攝照片的facebook專頁「山瘋Hill We Go」版主稱，昨早約7時與友人從「獅尾」位置登頂，在山上閱讀《蘋果日報》、吃月餅和拍照，發現「獅頭」位置有穿反光衣的人疑似用望遠鏡觀察他們，後來他們走近才發現是警察，更有多種顏色的旗袋放在地上。