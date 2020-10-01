10.1遊行︱舉印度東突厥旗諷中共 網民大讚手足識玩 國際戰線connected

中共昨日（1日）建國71周年。較早前消息指，中聯辦下令親中派於各區「大搞」慶祝活動，例如派月餅，一同唱國歌、揮國旗等，務求營造熱烈氣氛。惟不少香港人未有配合一同「慶祝」，反而於各區自發遊行。其中，大批市民於銅鑼灣聚集叫口號，亦有市民舉起各式各樣的標語及道具。有市民更揚起印度及東突厥斯坦（新疆）旗，懷疑諷刺中國近期與印度在邊境的軍事衝突，以及呼籲市民關注東突厥斯坦的人權情況。網民大讚「手足識玩」、「國際戰線connected」。

近期中印衝突升溫，有傳中共解放軍「有樣學樣」，模仿南北韓的部隊，在邊境設置大喇叭。印度傳媒報道，解放軍不斷向印度軍隊播放印度北部旁遮普邦的歌曲。雖然報道估計此舉旨在分散印軍注意力，中共喉舌《環球網》亦引消息指，共軍希望印軍知道他們「已是四面楚歌」，但有印度網民則推測「中方害怕了，在放低身段尋求休戰」。

在中共建國71周年之「大喜」日子，有香港市民在大街大巷高舉印度國旗。有網民則在《蘋果》Facebook留言大讚此舉，稱「手足識玩」；亦有人稱「支持港警去拉達克（中印主權爭議地）保家衞國」，甚至預測「出年一定嚴禁除咗揮動五星旗外，其他國家旗一律不准」。

上月，逾20個人權組織發公開信，指中共對維吾爾族人的政策「違反人道罪和種族滅絕罪行」，指中共任意把逾100萬維吾爾族人送進拘留營，大肆灌輸中共政治思想為「暴行」。近日更有報道指，維吾爾族人於集中營內，被強迫服用不知名藥品、疫苗，獲釋後經常出現焦慮、失憶等症狀，甚至有人失去生育能力。

在中共打算大舉慶祝建國、營造歌舞昇平景象之日，有市民卻以東突厥斯坦旗提醒香港人，中共只希望利用此景象，掩飾種族滅絕維吾爾族人的惡行，徹底消滅對方的宗教、文化和語言。

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